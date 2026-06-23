有片｜加拿大蒙特利爾猶太社區爆槍擊 釀3死包括警員及槍手 疑犯酒店臨高掃射震驚全城

加拿大第二大城市蒙特利爾（Montreal）驚爆廿四年來最嚴重的警匪槍戰。當地時間周一（22日）上午，一名手持長槍的危險狂徒，潛入猶太人聚居的核心商住區高德寧區（Côte-des-Neiges），並在當地的希爾頓酒店（Hilton）高層房間內，隔著窗戶向街頭及趕抵現場的警員瘋狂掃射，現場瞬間陷入「完全混亂」，事件最終釀成至少3人死亡，包括1名警官、一名無辜居民及被擊斃的槍手。由於案發區域遍布猶太餐廳和超市，龐大的猶太社群人心惶惶，當局一度發出全城緊急防空級別警報，下令居民就地避難。警方坦言目前尚不清楚襲擊者的恐怖動機，全案已交由魁北克省警察看守機構接手深入調查。

驚見長槍探出酒店窗戶 警員甫到場即遭伏擊

這宗震驚美加社會的嚴重槍擊案發生於周一上午約11時35分。警方當時接獲911緊急報案，指高德寧區希爾頓酒店內，有住客驚見一名形跡可疑的男子，正將一枝長槍從酒店房間的窗戶伸出街外。

蒙特利爾警隊接報後調派荷槍實彈警員到場調查。孰料，警員才剛抵達現場準備封鎖大樓，隨即遭到酒店高處暗中埋伏的疑犯以強大火力射擊。蒙特利爾警務處長達格爾（Fady Dagher）隨後在記者會上說：「我們的一名警官在執行公務、保護市民時不幸殉職。」他透露，另一名與死神搏鬥的受傷警官目前傷勢嚴重但情況穩定，而交火中被擊斃的無辜居民，暫時未知是被兇徒射殺還是死於混亂流彈。警方隨後出動特警隊（SWAT）強攻突襲，最終將該名手持長槍的單獨作案疑犯當場擊斃。

家長抱子逃命 鄰近居民疊傢俬封門驚魂未定

據加媒《globalnews》等報道，槍戰發生時，現場正值上班及購物的黃金時間。目擊者透露，起初聽到廿至三十聲連環巨響，還以為是附近兩個大型建築地盤在進行打樁工程，直到看見中央公園內大批驚魂甫定的家長面色蒼白，瘋狂拍打並一把扯下在遊樂設施上玩耍的年幼子女、抱着孩子在大街上驚慌狂奔時，才驚覺大禍臨頭。

槍手在酒店房間內，隔著窗戶向街頭及趕抵現場的警員掃射。路透社

警員才剛抵達現場準備封鎖大樓，隨即遭到酒店高處埋伏的槍手伏擊。路透社

事件釀成一名警員身亡。路透社

隨後，大批特警手持盾牌和自動武器蜂擁而至，隱蔽在私家車後並強攻街角一間超市，估計此時槍手已從酒店房間落到地面與警交火。鄰近大廈的居民在陽台上目睹警員倒臥血泊、同袍拼死救援的慘烈一幕，嚇得立刻躲回屋內，並搬動沙發與櫃子死封大門。

當局隨即透過電視、電台及全城居民手機發布「就地庇護」緊急威脅警報，下令所有人反鎖家門遠離窗戶。全城交通網絡瞬間癱瘓，德卡里（Décarie）高速公路等多條交通動脈被即時勒令封閉，兩條主要地鐵線亦被勒令部分停駛，直到下午3時許危機解除後才陸續重開。

猶太社群高度戒備防範仇恨襲擊 當局坦言未知犯案動機

由於案發地點位於蒙特利爾龐大猶太社群日常光顧的餐廳、超市和生活核心圈的核心地帶，時值中東局勢高度敏感期，加拿大民間社會組織「以色列和猶太事務中心」（CIJA）在槍擊案後隨即發表強烈聲明，證實正極度密切關注事態發展，並強烈呼籲所有社區成員在警方公佈最終調查細節前，必須提高最高級別的警惕，嚴防潛在的仇恨犯罪。

本身是前蒙特利爾警官的魁北克省公共安全部長拉弗雷尼耶（Ian Lafrenière）在回應傳媒時顯得情緒激動，直言對這宗針對執法人員的冷血襲擊感到極度震驚與心碎。警務處長達格爾紅着眼眶表示，這座城市已經整整24年沒有發生過警員因公殉職的慘劇，形容今日是「極度、極度悲傷的一天」。目前，案件的實質偵辦權已移交給魁北克省警察監督機構——獨立調查局（BEI），當局正全力調查槍手的身份背景，以及其是否針對猶太社群或特定目標的行兇動機。