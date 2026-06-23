伊朗局勢｜美伊會談結束 伊方：達成5要點包括霍爾木茲海峽設熱線  美宣布解除原油制裁60日

美國副總統萬斯與伊朗高級代表團在瑞士歷經長達十八小時的密集磋商後，周一（22日）正式結束首輪會談返回華府。萬斯在回國記者會上稱，此次會談成果顯著，為兩國達成最終和平協議建立良好基礎。伊朗官方隨後正式宣佈，雙方已就落實首階段諒解備忘錄達成具體「五項要點」，當中最受國際關注的，是兩國首度同意在石油命脈霍爾木茲海峽設立一條「直通熱線」，以確保海峽逐步重新安全開放。與此同時，美國財政部周一已正式頒布行政文件，解除對伊朗原油及石油衍生品的制裁，為期六十天，這意味著德黑蘭可正式透過國際央行機制合法收取原油貨款，國際能源市場或迎來轉機。

萬斯稱解凍資金買美糧 伊否認

萬斯自周日起與伊朗外交部長阿拉格齊及議會議長卡利巴夫率領的德黑蘭代表團展開馬拉松式談判。萬斯總結首輪成果時指，雙方在維持霍爾木茲海峽開放、協助以色列與黎巴嫩勉強維持停火、以及推動國際原子能機構（IAEA）核查人員重返伊朗等核心議題上，均取得進展。

萬斯在記者會上總結首輪談判成果。美聯社

伊朗外交部長阿拉格齊及議會議長卡利巴夫率領的德黑蘭代表團。路透社

談判五大要點之一，是鞏固黎巴嫩停火。美聯社

萬斯更稱，美國同意建立一套資產解凍機制，允許伊朗利用卡塔爾境內被批准解封的凍結資產，向美國購買大豆、粟米及大麥等戰略糧食。他稱，這項既能解政治僵局、又能為美國農民帶來實質利益的雙贏構思，是由美國總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）、一名美方主要談判代表及卡塔爾官員共同提出。不過，伊方其後否認將會用解凍資金向美購買戰略糧食。

萬斯率先啟程回國，雙方的技術專家小組將繼續留在瑞士進行細化談判。

此外，這場世紀談判的過程並非風平浪靜。在周日會談期間，並未親臨瑞士的美國總統特朗普突然在社交網站及接受訪問時，隔空對伊朗發表極具威脅性的嚴厲言論，隨即引發伊朗代表團強烈抗議，更一度憤而宣布暫停談判並威脅集體離場，令現場氣氛一度降至冰點。

萬斯在記者會上承認伊朗代表團當時確實威脅退場，但他為特朗普護航表示：「我們周日已經當面告訴伊朗，當你們形容所謂的『垃圾對話』（Trash talk）時，你們絕對不能指望美國總統不作回應、不去糾正事實。」

隨着伊朗議長卡利巴夫周一率團回國，伊方已改由外交部副部長加里巴巴迪接手技術會談。伊朗外長阿拉格齊隨後在社交網發文表示，在結束黎巴嫩衝突上已取得「重大進展」，並確認伊朗石油與石化產品的出口封鎖已被部分解除。

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，在這輪談判後，伊朗談判團隊表示達成的協議包含五項要點。第一，為鞏固黎巴嫩停火，將建立一個監督機制，伊朗將參與其中。第二，在霍爾木茲海峽管理問題上，為確保海峽逐步重新開放，已決定設立一條聯絡熱線。第三，在伊美諒解備忘錄有關條款執行之後，伊朗才會進入最終階段的談判。第四，伊朗與卡塔爾簽署關於解凍伊朗被凍結資產的執行諒解備忘錄。第五，美方簽發了為期60日、解除對伊朗石油、石化產品及其衍生品制裁的文件。

伊方強調，涉及核問題、制裁問題以及監督三方工作組的進程，將嚴格在美伊諒解備忘錄「第13條」徹底落實後方能開始工作。這意味著，美國及其盟友必須先在所有戰線落實停火、開始解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結資產，並簽發解除伊朗原油、石油產品及衍生品制裁的豁免許可。伊方表示，在「第13條」完全兌現前，伊朗絕不會進入最後階段的談判。

與此同時，伊朗與卡塔爾亦正式簽署了解凍伊朗資產的執行諒解備忘錄。

基於伊美諒解備忘錄第10條，美國財政部周一已火速發布許可文件，正式批准生產、交付和銷售伊朗原油及石化產品，期限至今年8月21日，為期六十天。路透社指，這意味著伊朗在未來兩個月內可以合法向國際客戶出售石油，並透過中央銀行的官方機制順暢收取貨款，大批德黑蘭重建和發展計劃亦隨之正式啟動。