紅Princess︱高級柑橘果苗疑流至中國 日農相撐愛媛縣跨國蒐證提告

日本愛媛縣研發的高級柑橘品種「紅Princess」樹苗疑非法外流至中國，農林水產大臣鈴木憲和周一表示，日本農產品外流海外是個嚴重的問題，當局將向愛媛縣提供必要的支援。

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愛媛縣知事中村時廣等人向農林水產大臣鈴木憲和求助。 X / 塩崎彰久

「紅Princess」是愛媛縣自2005年起開始研發的高級柑橘品種，2022年在日本國內完成品種註冊，直至2025年3月才正式上市。農水省表示，上年度已掌握到中國網上有人販售與「紅公主」名稱相似的苗木。未經許可將在日本註冊的品種帶往海外，是違反《種苗法》的行為。

愛媛縣研發高級柑橘品種「紅Princess」樹苗，疑已非法外流至中國。www.kankitsu.aifood.jp

針對此事，鈴木22日內閣會議後的記者會上表示：「日本產農產品的海外外流，特別是新種苗，是一個嚴重的問題。」他表明如果愛媛縣需要在中國蒐證或提告，農水省將提供必要的支援。

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日本香印提子為日本品種的麝香葡萄，多出產自岡山、長野及山梨縣，以其果皮薄脆、果肉多汁且甜度高而聞名（Go NAGANO長野県公式観光サイト）

另一日本果苗品種外流的例子是晴王麝香葡萄（Shine Muscat），鈴木指出，光是換算授權費的損失，每年就高達近200億日圓（約9.7億港元）。他表示，今年8月前將設立專門處理開發者權益的機構，遏止日本優良品種在海外被擅自栽培，同時透過授權機制轉化為海外收益。