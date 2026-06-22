Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅Princess︱高級柑橘果苗疑流至中國 日農相撐愛媛縣跨國蒐證提告

即時國際
更新時間：19:37 2026-06-22 HKT
發佈時間：19:37 2026-06-22 HKT

日本愛媛縣研發的高級柑橘品種「紅Princess」樹苗疑非法外流至中國，農林水產大臣鈴木憲和周一表示，日本農產品外流海外是個嚴重的問題，當局將向愛媛縣提供必要的支援。

相關新聞：紅Princess｜愛媛縣柑橘樹苗疑非法外流至中國 研發18載去年始應市

愛媛縣知事中村時廣等人向農林水產大臣鈴木憲和求助。 X / 塩崎彰久
愛媛縣知事中村時廣等人向農林水產大臣鈴木憲和求助。 X / 塩崎彰久

「紅Princess」是愛媛縣自2005年起開始研發的高級柑橘品種，2022年在日本國內完成品種註冊，直至2025年3月才正式上市。農水省表示，上年度已掌握到中國網上有人販售與「紅公主」名稱相似的苗木。未經許可將在日本註冊的品種帶往海外，是違反《種苗法》的行為。

愛媛縣研發高級柑橘品種「紅Princess」樹苗，疑已非法外流至中國。www.kankitsu.aifood.jp
愛媛縣研發高級柑橘品種「紅Princess」樹苗，疑已非法外流至中國。www.kankitsu.aifood.jp

針對此事，鈴木22日內閣會議後的記者會上表示：「日本產農產品的海外外流，特別是新種苗，是一個嚴重的問題。」他表明如果愛媛縣需要在中國蒐證或提告，農水省將提供必要的支援。

相關新聞：國產香印提子「陽光玫瑰」扮日本「晴王」 靠¥7蚊禮盒升價10倍︱有片

日本香印提子為日本品種的麝香葡萄，多出產自岡山、長野及山梨縣，以其果皮薄脆、果肉多汁且甜度高而聞名（Go NAGANO長野県公式観光サイト）
日本香印提子為日本品種的麝香葡萄，多出產自岡山、長野及山梨縣，以其果皮薄脆、果肉多汁且甜度高而聞名（Go NAGANO長野県公式観光サイト）

另一日本果苗品種外流的例子是晴王麝香葡萄（Shine Muscat），鈴木指出，光是換算授權費的損失，每年就高達近200億日圓（約9.7億港元）。他表示，今年8月前將設立專門處理開發者權益的機構，遏止日本優良品種在海外被擅自栽培，同時透過授權機制轉化為海外收益。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
01:12
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
9小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
10小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
1小時前
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
8小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
11小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
8小時前
英國首相施紀賢宣布辭任工黨黨魁 留任至9月選出接任人選
01:34
英國首相施紀賢宣布辭任工黨黨魁 留任至9月選出接任人
即時國際
4小時前