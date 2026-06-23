施紀賢辭職｜貝安德勸退前衛生大臣施卓添 勢成工黨黨魁接任首相

英國政局迎來歷史性大洗牌。面臨數月黨內逼宮壓力的英國首相施紀賢（Keir Starmer），於英國時間22日正式宣布辭去執政工黨黨魁一職。日前在國會補選中高票回朝、被譽為「北方之王」（King of the North）的前大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham），隨即於同日宣布競逐黨魁。由於原本有意參選的前衞生大臣施卓添（Wes Streeting）宣布棄選並表態支持，在無其他競爭對手的情況下，貝安德已篤定將成為新任工黨黨魁及新任英國首相。這亦意味着，英國將迎來10年內的第7位首相。

貝安德與施卓添或就英國工黨領袖展開角逐。法新社

貝安德昨日在國會宣誓成為議員。

英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德日前舉行補選，工黨籍的大曼徹斯特市長貝安德取得大勝。路透社

施卓添：脫歐是災難

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前衞生大臣施卓添（Wes Streeting）此前雖然表明會參與競逐。不過，今天則指出，他過去數周投入許多心力深入了解民意，也草擬了施政規劃，但近日被貝安德說服，也相信自己的施政願景有機會獲貝安德領導的政府落實，貝安德也承諾將確保工黨「兼容並蓄」。

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貝安德在參選聲明中強調，英國當前極需要穩定，工黨首要任務是讓國家重回正軌，在經濟、生活成本、公共服務及青年就業等最核心的民生議題上取得實質進展，確保眼前的權力過渡成為英國「革新重生的過程」。

根據施紀賢公布的選舉時程，工黨預計於7月9日起接受黨魁候選人提名。在黨內幾乎一致支持且無人挑戰的情況下，貝安德將會自動當選，並可望於國會7月16日休會前後正式就任。