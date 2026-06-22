Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國首相施紀賢宣布辭任工黨黨魁 留任至9月選出接任人

即時國際
更新時間：16:36 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:36 2026-06-22 HKT

英國首相施紀賢（Keir Starmer）於香港時間約下午4時半，在倫敦唐寧街10號首相府外發表講話。他宣布辭任工黨黨魁，將盡一切努力確保權力有序交接，並將全力支持他的繼任者。料新黨魁可在夏季選出，並在國會9月復會前就職。

相關新聞：曼城市長補選大勝 勢挑戰施紀賢相位

施紀賢在妻子陪伴下，在一片歡呼聲和掌聲中，走向首相府外的講台。他先回顧2年前入主唐寧街，說那是他「一生中最自豪的時刻」。

他表示，投身政界是為了爭取機會改善數百萬人的生活，他上任以來重塑了民眾對經濟和國防的信任，他做的每一個決定都是「把祖國放在第一位」。他指出，工黨內部目前正在思考他是否帶領工黨迎戰下屆大選的最佳人選，「我聽到了黨內的答案，會體面地接受這個答案」。

2年前上任「一生中最自豪」

施紀賢表示，周一上午已覲見英王查理斯三世，呈報了辭職的決定。他已要求工黨全國執行委員會制定時間表，於7月9日開始接受黨魁提名，並在國會夏季休會前完成選舉，以確保新黨魁在國會9月復會前就職。他將盡一切努力確保權力平穩過渡，並全力支持繼任者。

施紀賢最後感謝6年來一直陪伴在側的朋友和同事，以及唐寧街10號全體工作人員和「傑出的公務員隊伍」。他還感謝「了不起的妻子維多利亞」，稱她為他的「磐石」，卸任後將花更多時間專注於「人生中最重要的職責」，做一個好丈夫、好爸爸。

講話臨結束時，施紀賢一度哽咽，現場舉起如雷貫耳的掌聲和歡呼聲。他在結束講話後擁抱了妻子，隨後雙雙轉身返回首相府內。

貝安德：熱門接任人選

被視為挑戰工黨黨魁一職最大競爭對手的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham），上周以壓倒性姿態當選國會下議院議員。BBC指出，若施紀賢真的辭職，可能留任至9月下旬，即工黨大會前後交接。

報道指出，9月才權力交接實在太慢，恐帶來更多延誤及不確定性，部分資深議員認為，如果沒有人反對貝安德，施紀賢7月中之前就能下台。

但也有人認為，貝安德似乎還沒準備好。英國《衛報》指出，為可能的權力交接進行的初期準備工作已經展開，英國首相首席秘書鍾德麟（Darren Jones）已和貝安德團隊重要成員賀樂怡（Louise Haigh）會晤。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
6小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
7小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
8小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
10小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
5小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
3小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
5小時前