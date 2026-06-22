英國首相施紀賢宣布辭任工黨黨魁 留任至9月選出接任人

英國首相施紀賢（Keir Starmer）於香港時間約下午4時半，在倫敦唐寧街10號首相府外發表講話。他宣布辭任工黨黨魁，將盡一切努力確保權力有序交接，並將全力支持他的繼任者。料新黨魁可在夏季選出，並在國會9月復會前就職。

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施紀賢在妻子陪伴下，在一片歡呼聲和掌聲中，走向首相府外的講台。他先回顧2年前入主唐寧街，說那是他「一生中最自豪的時刻」。

他表示，投身政界是為了爭取機會改善數百萬人的生活，他上任以來重塑了民眾對經濟和國防的信任，他做的每一個決定都是「把祖國放在第一位」。他指出，工黨內部目前正在思考他是否帶領工黨迎戰下屆大選的最佳人選，「我聽到了黨內的答案，會體面地接受這個答案」。

2年前上任「一生中最自豪」

施紀賢表示，周一上午已覲見英王查理斯三世，呈報了辭職的決定。他已要求工黨全國執行委員會制定時間表，於7月9日開始接受黨魁提名，並在國會夏季休會前完成選舉，以確保新黨魁在國會9月復會前就職。他將盡一切努力確保權力平穩過渡，並全力支持繼任者。

施紀賢最後感謝6年來一直陪伴在側的朋友和同事，以及唐寧街10號全體工作人員和「傑出的公務員隊伍」。他還感謝「了不起的妻子維多利亞」，稱她為他的「磐石」，卸任後將花更多時間專注於「人生中最重要的職責」，做一個好丈夫、好爸爸。

講話臨結束時，施紀賢一度哽咽，現場舉起如雷貫耳的掌聲和歡呼聲。他在結束講話後擁抱了妻子，隨後雙雙轉身返回首相府內。

貝安德：熱門接任人選

被視為挑戰工黨黨魁一職最大競爭對手的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham），上周以壓倒性姿態當選國會下議院議員。BBC指出，若施紀賢真的辭職，可能留任至9月下旬，即工黨大會前後交接。

報道指出，9月才權力交接實在太慢，恐帶來更多延誤及不確定性，部分資深議員認為，如果沒有人反對貝安德，施紀賢7月中之前就能下台。

但也有人認為，貝安德似乎還沒準備好。英國《衛報》指出，為可能的權力交接進行的初期準備工作已經展開，英國首相首席秘書鍾德麟（Darren Jones）已和貝安德團隊重要成員賀樂怡（Louise Haigh）會晤。