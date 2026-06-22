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日本離境稅7月起加三倍

即時國際
更新時間：12:05 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:05 2026-06-22 HKT

日本國稅廳將自7月1日起，針對訪日外籍客與出境旅客課徵的國際觀光旅客稅（離境稅），從現行的1000日圓提高至3000日圓（146港元）。

日本觀光廳解釋稅收將用於3大領域，包括營造輕鬆舒適的旅行環境，如紓緩擁擠對策、智能垃圾桶、自助行李託運機、步行式自助通關閘門。同時，稅金用以方便旅客獲取日本旅遊資訊，如與航空公司聯合宣傳推廣日本各地魅力、透過日本政府觀光局特設網頁發布各種博覽會資訊、舉行針對當地消費者的旅遊博覽會。

相關部門亦會將稅金用以運用當地獨特文化、自然等資源，透過修繕歷史資源、電線桿地下化及街景美化等完善街區風貌、完善與當地淵源深厚的文化等展示設施、完善登山步道設施、對外開放重要文化財產等，以建設及完善觀光資源。

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