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極端高溫襲歐洲多國 部分地區氣溫逾40度 法49省列紅色警戒

即時國際
更新時間：11:06 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:06 2026-06-22 HKT

歐洲多國在6月迎來極端高溫，法國氣象局已將全國逾半數地區列入紅色警戒，西南部甚至錄得攝氏42.2度高溫，紅色警戒區的公共場所已實施禁酒令。西班牙部份地區氣溫飊升至攝氏44度，當局為此取消世界盃的戶外公共放映活動。英國氣象局則對英格蘭和威爾斯地區發出極端高溫警告，預估氣溫將升至攝氏39度。

由於高壓系統形成「熱穹」，將熱空氣困在西歐及中歐上空，導致氣溫逐日攀升。

受到熱浪侵襲，法國49省列紅色警戒。路透社
受到熱浪侵襲，法國49省列紅色警戒。路透社
法國紅色預警範圍將擴大至49個省。美聯社
法國紅色預警範圍將擴大至49個省。美聯社
意大利連續多日氣溫超過35度。路透社
意大利連續多日氣溫超過35度。路透社

法國頒禁酒令

其中法國96個木土省中的35個發布紅色高溫預警，從西南部經巴黎到勃艮第，氣溫預計將達到39至40度。西南部甚至錄得攝氏42.2度高溫。在周一，紅色預警範圍將擴大至49個省，並頒禁酒令。

法國國家鐵路公司取消周日至周一主要線路上的71班城際列車。

比利時雛鳥熱到跳出鳥巢

在比利時，國家氣象局宣布周一（22日）及周二（23日）部分繁忙時段列車減班，部分列車取消，以降低高溫導致路軌及列車故障的風險。

比利時一個野生動物救援站近日收治約150隻因高溫受創的動物，有雛鳥寧可跳出鳥巢逃生，也不願留在巢內被烤死。

德國大部份地區也發布高溫預警，氣溫接近38度。

西班牙戶外世界盃放映取消

西班牙宣布今年首個官方熱浪從周日持續至周三，部份地區氣溫將飊升至攝氏44度。

西班牙足總宣布決定關閉在馬德里哥倫布廣場設立、配備巨型屏幕的球迷區。

意大利連續多日氣溫超過35度，米蘭、佛羅倫斯、博洛尼亞及都靈在內的8個城市發布紅色警報。

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