俄烏戰爭︱克里米亞暫停向民眾出售汽油 烏軍無人機夜襲莫斯科

俄羅斯控制下的克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。當局宣布暫停向一般民眾及民營企業出售汽油，僅限供應政府部門及公共安全機構，居民加油問題加劇。

俄羅斯任命的克里米亞事務負責人阿克肖諾夫 （Sergey Aksyonov）表示，烏克蘭軍方最新一輪夜間襲擊造成4人死亡、28人受傷。他隨後宣布，全島加油站將無限期停止向所有非國營公司及個人銷售汽油 ，燃料只會售賣予確保克里米亞運作與安全的政府機構。

克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。美聯社

克里米亞半島正面臨嚴重燃料短缺危機。美聯社

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俄烏互轟釀傷亡 機場一度關閉

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，22日凌晨有接近60架企圖襲擊首都的烏克蘭無人機被擊落。受事件影響，謝列梅捷沃（Sheremetyevo）、多莫傑多沃（Domodedovo）等四大機場一度暫停航班起降，其後已恢復正常。俄羅斯國防部宣稱，當晚在全國及俄控地區共擊落多達301架無人機。

另一方面，烏克蘭地方官員指出，俄軍於週日晚間至週一凌晨，對烏克蘭南部奧德薩（Odesa）及東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）發動空襲，至少造成2人死亡、6人受傷，部分農業設施及燃料儲存槽起火。海軍亦透露，一艘懸掛巴拿馬國旗的土耳其貨輪在黑海遭俄軍無人機擊中，導致船員受傷。

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烏軍持續襲擊能源設施

據報，烏克蘭總統澤連斯基證實，烏軍近期針對克里米亞一處大型油庫及俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的石油運輸設施發動攻擊，旨在削弱俄方能源基礎設施及持續作戰能力。這引發自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，該地區最嚴重的能源危機。 俄方則稱，烏軍無人機襲擊導致一座石油碼頭起火，另有一艘渡輪遇襲，一人死亡。

早在5月底，克里米亞已實施汽油配給制度，每名車主每週限購20公升，相關配額迅速售罄，大批駕駛者需排隊數小時。部分居民嘗試從俄羅斯本土經刻赤大橋運送燃料入境，但每車最多只限攜帶100公升，亦有人趁機高價轉售。目前克里米亞民眾生活受影響，加油站前大排長龍。