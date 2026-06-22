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伊朗局勢︱美伊首輪會談結束  伊朗代表團不滿特朗普言論一度離開會場

即時國際
更新時間：09:51 2026-06-22 HKT
發佈時間：09:51 2026-06-22 HKT

美國和伊朗代表在瑞士當地時間比爾根山舉行談判，出現重重波折。最新消息，卡塔爾和巴基斯坦發布的聯合聲明，在美伊諒解備忘錄框架下舉行的首輪高級別會談已在瑞士比爾根山結束。較早前，伊朗代表團因不滿美國總統特朗普的言論，一度離開會場。後來經有關方面調停始恢復。

據卡塔爾和巴基斯坦有關聲明說，談判取得「令人鼓舞的進展」，包括建立進一步技術性會談的機制。較早前伊朗方面消息，在伊朗、美國、巴基斯坦和卡塔爾四方會談結束後，伊朗與卡塔爾代表團開始進行雙邊會談。

相關新聞：伊朗局勢︱美伊諒解備忘錄四大要點 各方就60天內達成最終協議路線圖

在首輪會談結束前，伊朗方面有消息曾指，談判未有討論伊朗核計劃問題，優先理與黎巴嫩相關的問題。

美國總統特朗普較早前發文，警告伊朗停止在黎巴嫩的「代理人」行動，否則美國將再次猛烈打擊伊朗。伊朗代表團隨後對特朗普言論提出抗議，同時離開會場，暫停談判，轉向內部磋商。

伊朗代表團負入卡利巴夫在社交媒體發文稱，「他們最好謹言慎行，我們的武裝部隊2 準備好以不同的方式回應他們。」黎巴嫩「廣場」電視台報道，伊朗的回應很明確，除非特朗普就其威脅言論作出道歉，以及以色列軍隊撤出黎巴嫩南部，否則伊朗代表團不會重返談判桌。

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