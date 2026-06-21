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以色列不滿被列性暴力黑名單 代表斥聯合國官員「收聲」「出去」︱有片

即時國際
更新時間：22:46 2026-06-21 HKT
發佈時間：22:46 2026-06-21 HKT

聯合國於6月19日在紐約總部舉行「消除衝突中性暴力行為國際日」紀念活動。在當日的一場公開會議上，現場出現違反外交禮節的激烈衝突，引發國際關注。以色列常駐聯合國代表丹尼．達農（Danny Danon）因不滿聯合國5月份，把以色列列入涉及衝突中性暴力行為的相關名單，與聯合國秘書長兒童與武裝衝突問題特別代表瓦妮莎．弗雷澤（Vanessa Frazier）當場爆發激烈口角。期間，達農情緒激動，更一度向對方多次高喊「閉嘴」及「出去」。

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要求以方不要作人身攻勢

聯合國會議上，以色列代表和聯合國官員爆發激烈爭吵。ilbannay@X
聯合國會議上，以色列代表和聯合國官員爆發激烈爭吵。ilbannay@X

達農在會中發言時，指控聯合國「衝突中性暴力問題」秘書長特別代表帕滕（Pramila Patten）早前的報告帶有偏見，並要求她辭職。他還將矛頭指向聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），聲稱帕滕是「屈服於秘書長對以色列的執念」，並批評聯合國長期針對以色列採取不公平立場。

不過，當達農持續發言時，弗雷澤以程序問題為由打斷，要求他避免對聯合國官員進行人身攻擊，並表示相關報告內容均有經過查證的證據支持。

俄軍哈馬斯皆榜上有名

爭議起因於帕滕在5月發表報告，首度將以色列列入涉嫌在武裝衝突中涉及性暴力行為的名單。此舉引發以色列政府強烈反彈，以色列外交部更批評相關決定是「道德上的恥辱」。

根據聯合國在2026年5月底發佈的年度報告，以軍方、俄軍以及哈瑪斯（Hamas）皆被列入涉及「衝突中實施性暴力」的全球黑名單中。

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