出貓神器︱中國留學生偷拍試題實時放上網 悉尼大學數千生受累

澳洲悉尼大學（University of Sydney）近日爆發試題外洩醜聞。一名中國留學生涉嫌利用偽裝成衣服鈕扣的微型攝影機偷拍試卷，並將試題上傳至中國社交平台抖音，引發校內外廣泛關注。校方隨即發表聲明，證實調查範圍已擴大至10門課程，受影響學生人數恐多達數千人，不過目前暫無計劃要求學生全面重考。

鈕扣CAM、隱形耳機作弊

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本次作案「神器」，鈕扣CAM和隱形耳機。Foreign Fillagadu@instagram

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綜合外媒報道，事件最早發生於6月11日上午8時舉行的「ECON1001」（微觀經濟學導論）期末考試。該課程為經濟與商學相關學系的重要必修課，期末考成績佔總評分50%，當天共有700多名學生應試。

然而在考試開始後不久，該名中國留學生便陸續在抖音及小紅書等平台發佈「考卷內容截圖」，並發文稱「悉尼大學期末輕鬆拿下」，同時向網民展示用於偷拍的鈕扣型攝影機及隱形耳機。

恐引爆跨校洩題風波

此外，該名網民更聲稱「從悉尼大學到墨爾本大學」的試題都能輕易取得，隨即引起學生嘩然。多名參與該場考試的學生其後證實，網上流傳的截圖與實際試題完全一致，令洩題風波進一步升級。

大批學生事後湧入網絡論壇Reddit及校內論壇表達不滿，認為若有人透過洩題獲得優勢，將嚴重破壞考試的公平性。有學生直言，自己花了一整學期時間準備考試，若洩題屬實，校方應向所有遵守規則的學生作出合理交代；亦有學生擔憂校方或會安排重考，屆時將嚴重影響成績。

10門課程受影響

有學生透露作弊案恐不只一宗，甚至有人涉嫌「直播考試過程」或提前洩題，但校方強調目前數據顯示相關內容是在考試期間才被發佈。

隨著爭議擴大，悉尼大學代理副校長亞當（Adam Bridgeman）於本月19日向全校發公開信，表示已將此案列為優先處理事項，並設立匿名檢舉渠道全面徹查。

校方證實，受影響課程共10門，涵蓋數學、商業、資訊工程、生物、化學、經濟及工程等領域，部分單一課程修讀人數更超過千人。不過，校方強調暫無證據顯示事件造成大規模影響，現階段將繼續閱卷，不會要求學生全面重考，並呼籲學生勿信網上傳言。

留學生易成作弊集團目標

澳洲法規嚴禁販售作弊工具或組織洩題，最高可判監兩年及罰款 11.1 萬澳元（約 60 萬港元）。然而，當地作弊產業鏈已相當成熟，更暗藏敲詐陷阱。

作弊集團利用留學生的學業焦慮，誘導他們協助作弊。澳洲高等教育品質與標準署（TEQSA）警告，這類集團毫無誠信，常反過來勒索學生財物，導致受害者因不敢向學校舉報，陷入精神與財務雙重深淵。

