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M&M's︱85年來大改版推天然色素款 2經典顏色豆將消失

即時國際
更新時間：17:26 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:26 2026-06-21 HKT

美國糖果廠瑪氏公司（Mars）宣布，旗下經典M&M's朱古力豆，8月起推出天然色素版，取代人工色素，在技術及成本影響下，藍色及咖色朱古力豆要暫時下架。而天然色素版的朱古力豆會首先在Amazon開售。

8月Amazon先開售

據《華爾街日報》及《紐約郵報》等美媒報道，瑪氏公司是響應美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）推動的「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again，MAHA）運動，將美國國民零食之一的M&M's朱古力豆，推出天然色素版，是M&M's巧克力豆推出85年來最重大的改變之一。

8月開售的健康版，採用甜菜根和薑黃等天然成分為朱古力豆染色。不過，螺旋藻（Spirulina）的顯色效果不如理想，或需要使用7倍原料，才能呈現接近人工色素「藍色1號」（Blue 1）的色澤。在成本與生產困難的影響下，藍色朱古力豆，以及依賴藍色色素製作的咖啡色朱古力豆，無法出現在8月推出的天然色素版中。

屆時，天然版M&M's，將只保留了紅色、橙色、黃色及綠色四種顏色。瑪氏食品表示，藍色及咖啡色朱古力豆，只是暫時缺席，目標是在2028年前，以天然原料完整重現M&M's經典六色彩虹糖衣。

 

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