Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電話過敏︱調查：逾4成千禧Z世代不接電話 近6成致電前寫對話「劇本」

即時國際
更新時間：17:29 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:29 2026-06-21 HKT

據《商業內幕》（Business Insider）6月20日的報道，個人成長應用程式RiseGuide日前針對2000名Z世代與千禧世代進行調查，發現42%受訪者刻意不接電話，58%則會在致電前先寫好劇本或在腦中預先排練。

相關新聞：英國擬禁16歲以下用社交媒體 最快明年春季實施

「突襲來電」恐怖過分手

該調查更指出，在選擇了「逃避口語對話」類別的受訪者調查中，有78%人坦言此習慣曾令他們失去收入或工作機會。

調查亦顯示，每10名受訪者中就有1人認為，突如其來的電話是最令人焦慮的溝通形式，其壓力程度甚至超越分手或工作面試。RiseGuide 將這種抗拒講電話、傾向改用文字或社群訊息溝通的現象稱為「電話過敏」（callergy）。

分析：科技反削溝通能力

RiseGuide職員分析，科技雖然帶來便利，卻讓人們有更多方法去延後真正的對話，導致大眾缺乏練習口語溝通的機會。文字訊息和電子郵件允許人們修改回覆，但面對面或電話溝通則需要即時應對；越是逃避困難的對話，內心的恐懼就會越被放大。

機構提醒，逃避往往會衍生更嚴重的後果，例如錯過機會、令關係緊張，或浪費時間在無謂的焦慮上，但其實許多問題只需直接討論便能解決。

Z世代：求職會克服焦慮

不過在嚴峻的就業壓力下，亦有部分年輕人被迫走出舒適圈。有Z世代受訪者坦言，只有在「求職模式」下才會克服焦慮去接電話，平時若非朋友來電一概不接，形容接到陌生來電就像「開盲盒」。

他指出，事先約好且有明確主題的通話才比較有幫助，因為他需要預先準備內容，以免浪費彼此時間。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡
00:43
元朗唐人新村男子凌晨踩電動單車 飛墮逾1米高貨台死亡 早上始被發現
突發
7小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
影視圈
2小時前
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
6小時前
香港富豪19年前深圳酒店遭賊鴛鴦劫殺，女被告指控14歲時遭死者強姦。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？
奇聞趣事
12小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
2026-06-20 14:30 HKT
朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面
02:11
朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面
影視圈
4小時前
王祖賢素顏「睡房私密鏡頭」流出 加拿大豪宅設禮佛室 大露台遠眺市景
王祖賢素顏「睡房私密鏡頭」流出 加拿大豪宅設禮佛室 大露台遠眺市景
影視圈
7小時前