電話過敏︱調查：逾4成千禧Z世代不接電話 近6成致電前寫對話「劇本」

據《商業內幕》（Business Insider）6月20日的報道，個人成長應用程式RiseGuide日前針對2000名Z世代與千禧世代進行調查，發現42%受訪者刻意不接電話，58%則會在致電前先寫好劇本或在腦中預先排練。

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「突襲來電」恐怖過分手

該調查更指出，在選擇了「逃避口語對話」類別的受訪者調查中，有78%人坦言此習慣曾令他們失去收入或工作機會。

調查亦顯示，每10名受訪者中就有1人認為，突如其來的電話是最令人焦慮的溝通形式，其壓力程度甚至超越分手或工作面試。RiseGuide 將這種抗拒講電話、傾向改用文字或社群訊息溝通的現象稱為「電話過敏」（callergy）。

分析：科技反削溝通能力

RiseGuide職員分析，科技雖然帶來便利，卻讓人們有更多方法去延後真正的對話，導致大眾缺乏練習口語溝通的機會。文字訊息和電子郵件允許人們修改回覆，但面對面或電話溝通則需要即時應對；越是逃避困難的對話，內心的恐懼就會越被放大。

機構提醒，逃避往往會衍生更嚴重的後果，例如錯過機會、令關係緊張，或浪費時間在無謂的焦慮上，但其實許多問題只需直接討論便能解決。

Z世代：求職會克服焦慮

不過在嚴峻的就業壓力下，亦有部分年輕人被迫走出舒適圈。有Z世代受訪者坦言，只有在「求職模式」下才會克服焦慮去接電話，平時若非朋友來電一概不接，形容接到陌生來電就像「開盲盒」。

他指出，事先約好且有明確主題的通話才比較有幫助，因為他需要預先準備內容，以免浪費彼此時間。

