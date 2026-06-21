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蘇格蘭疑似反回教徒襲擊事件釀5傷 網傳赤裸男持武器街頭搵目標

即時國際
更新時間：11:02 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:02 2026-06-21 HKT

蘇格蘭反恐部門目前正針對首府愛丁堡發生的多宗疑似針對穆斯林的暴力襲擊事件展開調查，事件合共造成五名男子受傷。英國首相施紀賢（Keir Starmer）已對此惡劣行徑予以強烈譴責。

據法新社報道，蘇格蘭警方於週六（20日）證實，已成功拘捕一名36歲的蘇格蘭白人男子，並強調「公眾安全現時已不再受到威脅」。此前，網絡上流傳的影片顯示，一名赤裸上身的男子手持大型武器，公然在愛丁堡街頭遊蕩，引發民眾恐慌。

36歲愛爾蘭男子被捕

警方在聲明中指出，當局於週五（19日）晚間接獲多宗報案，指愛丁堡市內發生一系列「暴力襲擊事件，當中涉及恐嚇、搶劫及惡意破壞，合共導致五名男子受傷」。五名受害者的年齡介乎22歲至39歲，受傷程度不一，其中三人需送院留醫，幸而均無生命危險。警方表明，反恐部門與其他警務人員已全面介入並聯手調查此案。

英國首相施紀賢隨後在社交平台上發文痛斥事件，形容暴行「絕對令人震驚」。他指出，嫌疑人顯然是出於針對穆斯林的宗教仇恨而作案，並強調對此類仇恨犯罪絕不容忍，涉案者必將受到法律的嚴懲。

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