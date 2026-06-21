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洛杉磯宣佈進入緊急狀態 藏3.86萬噸冷凍食品倉庫大火

即時國際
更新時間：10:20 2026-06-21 HKT
發佈時間：10:20 2026-06-21 HKT

美國洛杉磯市一處大型商業倉儲設施日前突發大火，火勢持續蔓延數日並釋放大量刺激性煙霧。洛杉磯市長卡倫·巴斯（Karen Bass）於20日宣布該市進入緊急狀態。

新華社報道，巴斯在當天發表的聲明中表示，宣布進入緊急狀態旨在確保洛杉磯市在應對是次嚴重災情期間，能夠獲得充足的救援資源，並全力保障周邊社區與居民的安全。

這處大型冷藏倉儲設施於上周三（17日）突發火警，大火迅速引燃了屋頂上大面積的太陽能電池板，導致大量夾雜有害物質的刺激性煙霧隨風擴散至周邊地區。連日來，附近不少居民紛紛在社交媒體上投訴，指空氣中瀰漫著濃烈的燒焦氣味。

洛杉磯消防局局長傑米·穆爾（Jamie Moore）當地時間周六（20日）向媒體透露，這場火災「極為特殊」。事發建築物內儲存約有3.86萬噸的冷凍食品，「猶如一個巨大的冷藏箱」。穆爾指出，該建築牆體內填充的高密度泡沫保溫材料目前仍在緩慢燃燒，儘管消防直升機持續進行空中灑水滅火，但火場依然不斷釋放大量氣體。

穆爾特別提醒，患有肺部疾病或對煙霧過敏的敏感群體，應盡量避免戶外活動。他同時補充，消防人員目前已妥善處理現場的危險化學物質，但後續仍需密切關注設施內正在腐爛的食品可能引發的生物危害問題及相關生物安全及生物危害問題。

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