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特朗普爆施紀賢將辭職 政府消息：仍專注繼續執政

即時國際
更新時間：22:19 2026-06-21 HKT
發佈時間：22:19 2026-06-21 HKT

英國《觀察家報》周六報道，首相施紀賢（Keir Starmer）預計將於周一宣布辭職，並交代一個有序離任時間表。

Sky News21日指，美國總統特朗普表示，施紀賢將會辭去首相職務，因他在移民及開放北海石油這兩個非常重要的問題上表現糟糕。路透社則引述政府消息人士指，施紀賢仍繼續專注執政。

《觀察家報》報道指，施紀賢在與內閣成員、顧問、捐款人及工會領袖商討後，認為自己繼續留任的政治基礎已不再穩固，職位「難以維持」。現正與妻子在首相鄉郊官邸契克斯（Chequers）商議最後決定，多名工黨高層人士預期，他最快將於周一就個人政治前途發表明確聲明。

英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德日前舉行補選，工黨籍的大曼徹斯特市長貝安德取得大勝。路透社
英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德日前舉行補選，工黨籍的大曼徹斯特市長貝安德取得大勝。路透社

英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德日前舉行補選，工黨籍的大曼徹斯特市長貝安德取得大勝，將重返國會下議院，從而具備參與工黨黨魁競爭的條件，為他挑戰施紀賢的首相大位鋪平道路。《泰晤士報》報道，多位內閣大臣將要求施紀賢制訂離職時間表。

相關新聞：曼城市長大勝國會補選將挑戰相位 英媒：多位閣員要求施紀賢訂離職時間表

 

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