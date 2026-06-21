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伊朗局勢｜美軍稱周六55艘商船通過霍爾木茲 革命衛隊警告勿進入海峽

即時國際
更新時間：03:29 2026-06-21 HKT
發佈時間：03:29 2026-06-21 HKT

伊朗方面周六宣布霍爾木茲海峽「關閉」，指美國及以色列涉嫌違反停火諒解備忘錄，並警告若「侵略持續」將採取進一步行動，引發外界關注全球能源運輸通道安全。不過美軍隨即否認相關說法，強調海峽仍然維持開放，航運正常運作。

美軍：1700萬桶原油往全球市場

據伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗最高聯合軍事指揮部表示，霍爾木茲海峽將禁止船隻通行，並指封鎖措施屬「第一步」，若局勢未改善將採取進一步行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）亦發聲明稱海峽已對所有船隻關閉，並警告船隻不得靠近，否則安全將無法保障。革命衛隊同時指，此舉是回應以色列在黎巴嫩的軍事行動，以及美方未有履行停火承諾，強調海上通道屬戰略籌碼。

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）對路透社表示：「伊朗並不控制霍爾木茲海峽。航運持續流動，美軍正監察情況，以確保這種狀態維持。」美方並指，海峽仍然通行正常，並無被封鎖跡象。美國中央司令部聲明稱，當日共有55艘商船通過海峽，運送大量貨物及逾1700萬桶原油往全球市場，形容通行「安全無阻」。

路透社稱，伊朗革命衛隊較早前宣布封鎖海峽，並警告所有船隻避免進入相關水域，否則將面臨風險。分析指，有關行動被視為在美伊推動臨時停火協議之際提高談判籌碼。

另一方面，伊朗外交部發言人表示，伊朗代表團將前往瑞士，要求各方履行停火承諾，並指若協議內容無法全面落實，整份諒解備忘錄將受到影響。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗：霍爾木茲海峽將禁止船隻通行 因美以涉嫌違反停火協議

美國副總統萬斯（JD Vance）則向霍士新聞表示，沒有證據顯示伊朗已實際封鎖霍爾木茲海峽，並對停火維持表示樂觀。他又透露，美方談判代表已抵達瑞士，預計未來數日內將展開新一輪會談，相關技術協商亦已展開。

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