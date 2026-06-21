Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

異種輸血｜抗日戰爭期間23人做人體實驗留記錄 輸入馬、羊、狗血

即時國際
更新時間：00:03 2026-06-21 HKT
發佈時間：00:03 2026-06-21 HKT

日本傳媒20日披露，在抗日戰爭期間，一名東京軍醫學校的教官曾在一次陸軍會議上，報告稱反覆進行將動物血液輸注給人類的「異種輸血」實驗。日軍在戰敗時曾試圖銷毀人體實驗的證據，但共同社在官方組織「陸軍軍醫團」的機關誌中找到相關紀錄。

籍口研究戰場醫療

報道指出，相關實驗懷疑在中國境內進行，籍口是研究「如何在戰場上應對失血情況」，因為在戰場上難以獲取大量用於輸血的血液。

相關新聞：731部隊新罪證︱月產攜鼠疫菌跳蚤10公斤 用中國人做活體實驗

實驗對象為23名身份不明的人員，《新潟日報》指出，輸入血液包括馬血、羊血和狗血。報告另記載一些無關治療的做法，例如在注射血清前透過手術阻斷頸部血流。

接受輸血原因未記載

該「陸軍軍陣醫藥學研究會」會議於1940年3月召開，參加者包括陸軍省醫務局局長及眾多軍醫、藥劑師等出席。

相關新聞：抗戰勝利80周年｜日本731部隊罪細菌戰新罪證首度公開

該教官報告，「在最近發生的事件（指1937年開始的中日戰爭）中」，「曾處理過多宗以動物為供血來源的輸血案例」。該報告地點以省略字標示，顯示事件曾遭審查。報告將受試對象稱為「病人」，但未描述為何需要輸血，亦未說明是否日本戰傷兵。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
9小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
10小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
中環人龍店珍姐 早餐嚴禁「加單」 食客質疑：想同澳牛、九記齊名  店家親揭經營苦衷
中環人龍店珍姐 早餐嚴禁「加單」 食客質疑：想同澳牛、九記齊名  店家親揭經營苦衷
飲食
9小時前
台灣中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭粉絲持刀割頸 重傷急送醫搶救 經理人公司震怒發聲
台灣中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭粉絲持刀割頸 重傷急送醫搶救 經理人公司震怒發聲
影視圈
3小時前
黑喼橫擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招｜Juicy叮
黑喼橫擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
趙雅芝兒子與《繁花》演員老婆被集郵 外貌合襯堪稱金童玉女 網民嘆黃愷傑有先天缺點？
趙雅芝兒子與《繁花》演員老婆被集郵 外貌合襯堪稱金童玉女 網民嘆黃愷傑有先天缺點？
影視圈
10小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
12小時前
簡慕華深夜Po落淚照：It's not always easy 移居加拿大近月多留港 早前自爆被非禮引迴響
簡慕華深夜Po落淚照：It&#039;s not always easy 移居加拿大近月多留港 早前自爆被非禮引迴響
影視圈
7小時前