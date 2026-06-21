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日本侵華︱陸軍組織揭人體實驗記錄 23人疑被輸入馬、羊等動物血液

即時國際
更新時間：00:03 2026-06-21 HKT
發佈時間：00:03 2026-06-21 HKT

日本傳媒20日披露，在抗日戰爭期間，一名東京軍醫學校的教官曾在一次陸軍會議上，報告稱反覆進行將動物血液輸注給人類的「異種輸血」實驗。日軍在戰敗時曾試圖銷毀人體實驗的證據，共同社在官方組織「陸軍軍醫團」的機關誌中找到相關紀錄。

籍口研究戰場醫療

報道指出，相關實驗懷疑在中國境內進行，籍口是研究「如何在戰場上應對失血情況」，因為在戰場上難以獲取大量用於輸血的血液。

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實驗對象為23名身份不明的人員，《新潟日報》指出，輸入血液包括馬血、羊血和狗血。報告另記載一些無關治療的做法，例如在注射血清前透過手術阻斷頸部血流。

接受輸血原因未記載

該「陸軍軍陣醫藥學研究會」會議於1940年3月召開，參加者包括陸軍省醫務局局長及眾多軍醫、藥劑師等出席。

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該教官報告，「在最近發生的事件（指1937年開始的中日戰爭）中」，「曾處理過多宗以動物為供血來源的輸血案例」。該報告地點以省略字標示，顯示事件曾遭審查。報告將受試對象稱為「病人」，但未描述為何需要輸血，亦未說明是否日本戰傷兵。

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