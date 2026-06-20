直飛倫敦｜悉尼出發狂飛22小時不落地 全球最長航線明年10月啟航

商業航空史即將迎來巨大突破！近一世紀以來，全球航空公司不斷追求以直飛航班，將位於地球兩端的悉尼和倫敦連接起來。澳洲航空（Qantas）宣布做到了 ！其「日出計畫」首個悉尼直飛倫敦的航班，正式敲定於2027年10月啟航，全程「極限飛行」22小時。



澳航本周在法國圖盧茲的空中巴士（Airbus）製造廠，為執飛的超長程客機空中巴士A350-1000ULR揭開神秘面紗。

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為實現長達22小時的極限旅程，澳航訂購了12架特製的A350-1000客機，額外加裝油箱令航程延長約1000海浬（相當於1,852公里）。首架改裝客機已完成試飛，預計明年開始交機。

乘客要在高空連續待上接近一天，機艙體驗必須全面升級。澳航將載客量從標準版A350的400人大幅縮減至238人，機上更規劃「健康區」，鼓勵旅客伸展筋骨。

設「健康區」讓乘客伸展筋骨

機艙配置方面，頭等艙採取1-1-1排列，套房有6呎8吋平躺床、單人梳發與全身衣櫥；商務艙1-2-1排列，有52個套房，配備專屬滑門；豪華經濟艙2-4-2合共40個座位；經濟艙則採3-3-3配置，提供140個座位。

另外，機艙照明系統經過精心設計，能配合目的地時區調整光線，以科學方式緩解時差帶來的不適感。

目前澳航每日提供珀斯（Perth）直飛倫敦的超長程航班，航程約17小時45分鐘，據指顧客滿意度極高，證明市場需求強勁。