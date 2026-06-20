沃爾瑪超市竊案 | 美警追截汽車 射殺1歲黑人男嬰 觸發巨大爭議

美國密西西比州一名警員在接報有超市發生盜竊案時，在停車場向一架汽車開槍，擊斃車內一名黑人男嬰，車內一名女子亦受重傷。當局聲稱涉及盜竊的嫌犯駕車衝向警員，於是開槍。但死傷者家屬否認指控，且有目擊者影片顯示該架汽車正駛離現場，事件引發巨大爭議，令當地黑人社區和警方之間關係緊張。

事發於6月14日，現場是密西西比州塞納托比亞市沃爾瑪（Walmart）超市的停車場。被警員開槍射擊的汽車有3人，都是黑人。中槍身亡的男嬰叫科恩.卡蒂爾·威利（Kohen Kartier Wiley），年僅一歲，當時由母親手抱，坐在車內。警員向車內開槍時，威利中彈身亡，駕駛車輛一名女子情況危殆。

一批人士在沃爾瑪外抗議。美聯社

2021年，非裔美國人佛洛伊德之死，掀起了全美的抗議浪潮。法新社

目擊者影片顯示汽車駛離警員

密西西比州公共安全部稱，因女司機駕車「朝向」警員，警員才開槍。家屬則否認有任何盜竊行為，並指威利當時由母親抱在乘客座位上。

科恩的母親維萊西婭發布了一段視頻，她在視頻中表示，在她和兒子乘坐的汽車被警察開槍射擊之前，她曾試圖向執法人員展示她懷裡抱著一個幼兒。她也否認了所有關於盜竊的指控。

密西西比州調查局已接手調查，涉事警員已安排休假，身份未公開。

家屬否認超市盜竊

密西西比州公共安全部聲明指出，執法人員接獲沃爾瑪遭盜竊報案，到場後遇到2名嫌犯及一名幼童乘車逃離現場。警員試圖攔截時，司機駕車朝向警員方向行駛，幾乎撞到其中一人，一名警員隨即開槍。

然而，媒體獲得的一段手機影片顯示，一輛汽車正駛離警員，但似乎未拍到槍擊瞬間。汽車照片顯示，擋風玻璃有多個彈孔，包括乘客側的一個。公共安全部的聲明似乎也承認，警方在嫌犯進入車輛前，已目睹幼童在場。

社區成員集會抗議 追究開槍警責任

威利的家人堅決否認有任何盜竊行為。據電視台WREG報道，有目擊者看到2名女子離開超市，一人拿著尿片，一人抱著嬰兒。另一名目擊者稱，她看到汽車駛離，警員徒步追趕，接著便聽到槍聲。

威利的曾祖母斯托克斯對媒體表示，塞納托比亞警察局沒有說出太多實情。社區成員已計劃在市政廳集會，要求為威利之死追究責任。塞納托比亞警察局在事後表示，調查已移交密西西比州調查局，並承諾最終會公開透明。沃爾瑪則發表聲明，對事件感到悲痛，並將配合執法部門調查。