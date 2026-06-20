俄烏戰爭｜莫斯科煉油廠爆炸 影片揭俄防空導彈「打自己」

俄羅斯首都莫斯科一處煉油廠在18日發生爆炸，原本被形容為「烏克蘭對莫斯科迄今最大規模無人機襲擊」，然而網傳影片顯示，煉油廠大爆炸似乎是被俄羅斯自家防空導彈擊中而發生爆炸。



發生爆炸的卡波特尼亞煉油廠（Kapotnya oil refinery）位於莫斯科東南部，影片顯示，巨大的爆炸威力使儲油槽屋頂直衝半空，在濃濃黑煙上漂浮，隨後重摔落地，整座設施瞬間被烈火吞噬。

相關新聞：俄烏戰爭｜俄大規模空襲烏克蘭9死 世界遺產基輔千年修道院捱炸陷火海

一段來自抖音的影片流出，清楚拍到疑似烏克蘭無人機在空中。俄方發射了兩枚防空導彈，一枚從無人機旁滑過，空中軌跡顯示沒有擊中；另一枚朝着儲油槽低空橫飛，且在抵達設施的同一時間，儲油槽爆出大火，頂部飛起。

專家：人員攜行式防空導彈

英國安全專家兼國防研究教授克拉克（Michael Clarke）指出，從導彈發射源頭、低空軌跡，以及看不見發射煙霧、僅有細長尾跡等特徵，推測這很可能是一枚「人員攜行式防空導彈」（MANPAD），通常由士兵像拿槍一樣操作。據《紐約時報》報道，經核實的影片顯示，18日當天有穿制服的軍人站在路邊，往上空的烏克蘭無人機發射MANPAD。

英格蘭克蘭菲爾德大學（Cranfield University）國防航空學教授薩丁頓（Alistair Saddington）則直言，在都市環境中低空發射這種武器，反映出局勢的絕望。

烏密集無人機攻勢向俄施壓

烏克蘭日漸擴大無人機攻勢，令俄羅斯防空系統陷入極大窘境。俄當局表示18日當天在全國各地共擊落了992架烏克蘭無人機。

烏克蘭近來積極透過對俄國石油與燃料設施的猛烈空襲，將戰爭帶回俄羅斯本土，藉此施壓俄總統普京（Vladimir Putin）談判以結束衝突，這已導致俄國加油站大排長龍並實施限購。