日本皇室典範 | 擬允原皇族男系被收養 女性皇族可自由選擇婚後留皇籍

日本國會兩院議長與副議長已大致同意《皇室典範》修正草案，以確保皇室成員數量穩定；內容包括允許原皇族男系血統中年滿15歲以上男性被收養回皇室，以及讓現任女性皇室成員在結婚時可自行決定是否保留皇室身份。

根據目前曝光的草案概要中的兩大核心方案，女性皇族婚後繼續保有皇族身份；以及讓1947年10月脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族；都將透過直接修訂《皇室典範》來處理，不會制定專門的特例法。

日本國會兩院議長與副議長已大致同意《皇室典範》修正草案，以確保皇室成員數量穩定。路透社

圖為德仁天皇與雅子皇后。美聯社

收養者不具皇位繼承資格

修正草案大綱另規定制度將每30年視情況檢討，並明確規定收養者的年齡定為15歲以上，而且不具皇位繼承資格。政府計畫最快本月提出修法並於本會期通過，顯示朝野已形成一定共識。

現行皇室女性成員在結婚後可自行選擇其身份，這是基於她們一直生活在現行制度之下的考量。不過該大綱並未提及皇室女性成員的丈夫與子女的身份安排。

盼7月中通過修訂

日本政府的下一步計畫，是在22日向眾參兩院正副議長說明修正案的具體要點。若獲得同意，將向眾參兩院13個黨派參與的全體會議進行報告。

目前政府正朝著6月下旬由內閣會議通過的方向協調，並以在7月17日本屆國會會期結束前通過法案為目標。