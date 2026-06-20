Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本皇室典範 | 擬允原皇族男系被收養 女性皇族可自由選擇婚後留皇籍

即時國際
更新時間：13:51 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:51 2026-06-20 HKT

日本國會兩院議長與副議長已大致同意《皇室典範》修正草案，以確保皇室成員數量穩定；內容包括允許原皇族男系血統中年滿15歲以上男性被收養回皇室，以及讓現任女性皇室成員在結婚時可自行決定是否保留皇室身份。

根據目前曝光的草案概要中的兩大核心方案，女性皇族婚後繼續保有皇族身份；以及讓1947年10月脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族；都將透過直接修訂《皇室典範》來處理，不會制定專門的特例法。

日本國會兩院議長與副議長已大致同意《皇室典範》修正草案，以確保皇室成員數量穩定。路透社
日本國會兩院議長與副議長已大致同意《皇室典範》修正草案，以確保皇室成員數量穩定。路透社
圖為德仁天皇與雅子皇后。美聯社
圖為德仁天皇與雅子皇后。美聯社

收養者不具皇位繼承資格

修正草案大綱另規定制度將每30年視情況檢討，並明確規定收養者的年齡定為15歲以上，而且不具皇位繼承資格。政府計畫最快本月提出修法並於本會期通過，顯示朝野已形成一定共識。

現行皇室女性成員在結婚後可自行選擇其身份，這是基於她們一直生活在現行制度之下的考量。不過該大綱並未提及皇室女性成員的丈夫與子女的身份安排。

盼7月中通過修訂

日本政府的下一步計畫，是在22日向眾參兩院正副議長說明修正案的具體要點。若獲得同意，將向眾參兩院13個黨派參與的全體會議進行報告。

目前政府正朝著6月下旬由內閣會議通過的方向協調，並以在7月17日本屆國會會期結束前通過法案為目標。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
51分鐘前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
3小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
6小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
21小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
15小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
23小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光 曾宴請過百幕後聚餐超念舊 重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
5小時前
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
21小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT