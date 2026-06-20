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日本「撞人族」｜64歲男上學時間屢撞跌小女生 老師報警拉人

即時國際
更新時間：14:10 2026-06-20 HKT
發佈時間：14:10 2026-06-20 HKT

日本近期出現「撞人族」引發熱議，加害者故意在公共場所碰撞、推擠迎面而來的人，特別是體型較小的女性、兒童，神奈川縣一名64歲男近日故意在路上撞倒小二女生，導致孩子受傷，學校老師怒報警，經過約3星期，大和警察署在周四（18日）抓到人。

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被捕男子住在橫濱市泉區，是一名上班族。他涉嫌在5月26日上午7時25分許，於大和市斑馬線上撞倒一名7歲的小學二年級女童，導致女童跌倒並擦傷左膝。男子被捕後承認指控，表示「我做錯了，我沒有任何異議」。

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警方表示，此前有教師注意到一名「戴着着黑色面具的男子」經常快速行走並撞倒兒童。 6月12日，另一名女孩在等紅燈時被該男子從背後撞倒，一名教師聯繫大和警察署，報告「出現了一名經常撞倒兒童的男子」。

6月18日早上7點30分左右，警方在學校上課期間巡邏時，發現了這名戴着黑色口罩的男子。警方要求他配合調查，訊問後將其逮捕。警方正在調查其作案動機及其他細節。

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