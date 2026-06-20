泰國17歲紋身少女床邊聯絡陌生漢 16歲男友怒火中燒殺人棄屍

泰國羅勇府日前揭發駭人聽聞的殺人棄屍案，一名少女遇害後被放入一個黑色垃圾袋，然後棄於路邊一個垃圾桶。清潔工人把垃圾倒進垃圾車壓縮時，壓破該個黑色垃圾袋，並露出一具嚴重腐爛遺體，嚇得他們立刻報警。警方獲報後確認死者為日前失蹤的17歲少女，並於同日逮捕其16歲的小男友。

當地《第三頻道》引述警方通報道，這宗棄屍案於周四（18日）在羅勇府格靈縣揭發。格靈分局指出，當時幾名垃圾集運人員開著垃圾車沿著日常路線清運，當收完一處路邊的垃圾桶時，2名清潔工人都聞到了可疑腐臭。

羅勇救援人員處理遺體。Putthasart rescue team of Kasae Bon

清潔工人把垃圾倒進垃圾車壓縮時，揭發棄屍案。X@bangkoklad

警方在現場調查。X@bangkoklad

清潔工人揭發 垃圾袋藏腐屍

清潔工人仍不以為意，將沉重的黑色垃圾袋丟進垃圾車後方的壓縮機中。怎料，隨著壓縮機啟動、強力刀片與擋板開始往內加壓時，垃圾袋當場爆裂，裡面包裹的物品因此翻滾出來。

清潔隊員仔細一看，才發現這個傳出惡臭的垃圾袋內裝的竟是一具已經嚴重腐爛、滲出大量屍水的人類屍體，他們隨即停下機器並報警。

背部大片紋身成認屍關鍵

警方抵達現場後將遺體取出，由於屍體已經處於高度腐爛的狀態，面容難以辨認，且現場並未發現任何身分證明文件，初步只能判定是一名年輕女性、留著染成紅色的長髮，且背部有大面積紋身。

警方隨後確認死者是近期在春武里府被通報失蹤的17歲少女瓊蒂查（Chonticha）。瓊蒂查的父母在接到通知後，連夜從春武里府焦急趕往羅勇府認屍。一看到遺體身上的衣物特徵與背部的熟悉紋身，證實死者就是他們的女兒。

法醫經解剖後發現，死者的腹部有遭利刃刺傷的痕跡，警方因此列作謀殺案，其後透過追查死者生前的最後行蹤，發現她6月8日深夜被一名男子從春武里接送到羅勇府。

男友：不滿女方上網與陌生漢聊天

隨後在6月11日，她向該名男子借用電單車並聲稱要去附近的商店買東西，卻自此人間蒸發，該名男子隨後也向警方報案稱電單車失竊。警方持續調查，發現死者生前曾前往一名16歲少年的家中，而少年的住處距離棄屍的垃圾桶只有3.5公里。

警方隨即將這名16歲少年逮捕，少年落網後坦承犯案。他聲稱，自己是死者男友，事發當時女友和他一起待在房間，但卻用手機在網上與另一名陌生男子聊天，一怒之下才會痛下殺機。他用刀猛刺女方腹部2刀，隨後將屍體裝進垃圾袋，丟棄在路邊的垃圾桶。