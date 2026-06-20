多明尼加海濱度假酒店大火 意女子死亡另9人傷 近1700住客緊急疏散

多明尼加共和國海濱度假勝地巴亞希貝一間酒店發生大火，造成至少1人死亡，9人受傷，近1700名住客要緊急疏散。巴亞希貝是島上東南海岸的熱門旅遊勝地，深受美國和國際遊客的喜愛。

根據官方消息，火警於當地時間周五（19日）上午11時左右發生，現場是海灘度假村酒店Viva Dominicus Beach by Wyndham，這是一家4星級度假酒店。

加勒比海沿岸上空濃煙滾滾。路透社

多明尼加共和國海濱度假勝地酒店大火，濃煙滾滾。路透社

度假村內茅草屋頂的建築物被迅速蔓延的火焰吞噬。路透社

加勒比海沿岸上空濃煙滾滾

當地緊急行動中心負責人門德斯表示，火警現場有1人死亡，另有至少9人受傷。死者為46歲意大利籍女子瓦倫蒂諾（Francesca Valentino），9名傷者當中，3人被送往醫院，另有6人在現場接受治療。受影響人員包括酒店住客、訪客和緊急救援人員。

從流傳的影片可以看到，加勒比海沿岸上空濃煙滾滾，度假村內茅草屋頂的建築物被迅速蔓延的火焰吞噬；影片還顯示，人群在距離火源僅幾呎的海裡游泳。

當地消防人員努力控制火勢，度假村內近1700名住客已被疏散至其他酒店和附近住所。

茅草屋頂易燃 大風助長火勢

緊急行動中心表示，初步調查發現，火勢迅速蔓延的原因可能是度假村部分屋頂由易燃材料棕櫚葉製成。此外，大風也助長了火勢蔓延。至於起火原因仍在調查中。

起火的溫德姆酒店集團在全球擁有約8400家特許經營酒店。

多明尼加共和國以其清澈的海水和潔白的沙灘而聞名，是加勒比海地區最熱門的旅遊目的地，今年頭5個月接待了約560萬遊客。