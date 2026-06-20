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北海道黑皮西瓜首拍 最高成交價70萬日圓

即時國際
更新時間：10:56 2026-06-20 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-20 HKT

以黑皮紅瓤和爽脆口感見稱的日本北海道當麻町特產田助西瓜，今季首次拍賣周五（19日）在札幌市與旭川市的批發市場舉行，最高成交價是在旭川拍出，一顆達70萬日圓（約3.4萬港元）。

札幌市場最高成交價為60萬日圓（2.9萬港元），至於歷史最高價為2019年的75萬日圓（約3.6萬港元）。

北海道黑皮西瓜舉行今季首拍。美聯社
北海道黑皮西瓜舉行今季首拍。美聯社
札幌市場最高成交價為60萬日圓。X@doshinweb
札幌市場最高成交價為60萬日圓。X@doshinweb
田助西瓜以黑皮紅瓤和爽脆口感見稱。當麻町官網
田助西瓜以黑皮紅瓤和爽脆口感見稱。當麻町官網
田助西瓜名稱取自「幫助田地」之意。日本氣象協會
田助西瓜名稱取自「幫助田地」之意。日本氣象協會

旭川市辦試食活動

在旭川市以最高價成交的是在北海道經營超市的道北ARCS，接下來將在旭川市內的店鋪舉辦試食活動。向該公司供應蔬果的當地批發商KANEMO的佐佐木智康笑著表示：「希望大家能在炎熱夏天品嚐美味的田助西瓜，清爽度夏。」

據當麻農業協同組合（JA當麻）表示，今年共有186顆田助西瓜在札幌市場、111顆在旭川市場參與拍賣。西瓜整體品質優良，甜度充足。預計7月中旬迎來收成高峰，今年預估出貨4萬顆，銷售額目標為1.8億日圓。

田助西瓜是在日本減少水稻種植政策下，取代水稻作為農作物而開始栽培的，其名稱取自「幫助田地」之意。

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