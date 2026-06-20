澳洲首宗H5N1禽流感個案 西澳發現染病賊鷗

澳洲農業部長哥連斯（Julie Collins）表示，當地錄得首宗本土H5N1禽流感個案，在西澳州省勒格蘭角國家公園（Cape Le Grand National Park）附近發現的一隻棕色賊鷗（brown skua）證實受感染死亡。

該賊鷗於上周日（6月15日）被發現不適，其後不治，經化驗後證實死於H5N1病毒。同一地區另有一隻巨鸌（giant petrel）亦證實受感染。

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哥連斯強調，目前並無證據顯示當地有大量鳥類感染死亡，亦未有家禽感染個案。她承諾會協調全國應對措施，首要任務是了解H5N1在野生鳥類中的傳播規模，並加強監測。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）亦表示，澳洲「失守」出現H5N1個案令人擔憂，政府將優先研究如何限制病毒擴散，但重申當局早已未雨綢繆，做好準備。

當局呼籲公眾若發現生病或死亡野生鳥類，切勿觸摸，應立即向有關熱線報告。聯邦及西澳州政府正加強監測，並與各地協調應對方案。