波烏外交風波 | 不滿表揚二戰爭議部隊 波蘭撤銷澤連斯基最高榮譽勳章

波蘭與烏克蘭因二戰歷史恩怨再度爆發外交風波，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）周五宣布，因烏克蘭總統澤連斯基執意以二戰時期屠殺波蘭人的烏克蘭反抗軍（UPA）命名一支特種部隊，決定撤銷授予澤連斯基的波蘭最高榮譽「白鷹勳章」。

今次外交風波的導火線，源於澤連斯基近期同意將烏克蘭武裝部隊一支特種部隊，命名為UPA英雄。由於UPA在第二次世界大戰期間，曾參與針對波蘭人的集體大屠殺，此舉隨即引爆波蘭政界怒火。

波蘭決定撤銷授予澤連斯基的波蘭最高榮譽「白鷹勳章」。法新社

澤連斯基以二戰時期屠殺波蘭人的烏克蘭反抗軍（UPA）命名一支特種部隊，惹起波蘭強烈不滿。美聯社

烏反抗軍被指二戰屠殺10萬波蘭人

波蘭指控，UPA在1943年至1945年間，捲入了極其殘暴的「沃倫大屠殺」（Volhynia massacres），在現今的烏克蘭西部殺害了約10萬名波蘭平民。數千名烏克蘭人也在報復性屠殺中喪生。

波蘭總統納夫羅茨基發聲明強調：「歷史真相絕不是、也永遠不能成為談判的籌碼。」他並表示波蘭曾多次要求烏克蘭撤回這項命名決定，但烏方態度並未改變，因此決定收回勳章。

澤連斯基表揚爭議部隊 引爆波蘭政界怒火

對此，烏克蘭官方隨即反擊，批評波蘭的決定是一項「戰略錯誤」，且「只有莫斯科（俄羅斯）能從中獲益」。烏克蘭外長瑟比加（Andriy Sybiga）更是憤怒地表示，波蘭這項決定「不公、衝動且極不尊重」，他計畫退還自己在2022年獲得的波蘭獎章以示抗議。

在部分烏克蘭人眼中，UPA當時為了追求烏克蘭獨立，曾起義反抗蘇聯與納粹德國，是爭取脫離莫斯科帝國主義政策、反抗強權的象徵，因此至今仍深受烏克蘭民族主義者推崇。

或損害波烏雙邊關係

今次風波可能會損害波烏雙邊關係，事緣波蘭在俄烏戰爭爆發後，一直是烏克蘭最堅定的盟友之一，不僅接納了數十萬難民，更是西方援助物資的重要轉運樞紐。波蘭於2023年4月授予澤連斯基這一最高榮譽勳章，一度被視為兩國間非凡團結的象徵。