美國帕輪普熱氣球著陸起火 一乘客頭部重傷多人燒傷
更新時間：10:06 2026-06-20 HKT
發佈時間：10:06 2026-06-20 HKT
發佈時間：10:06 2026-06-20 HKT
美國西岸當地時間周四（18日）上午約6時許，一個熱氣球在內華達州南部帕輪普（Pahrump）乾湖床完成飛行，準備在降落時發生硬著陸撞向地面。隨後，吊籃翻倒並著火。當時熱氣球上共有10名乘客及機組人員，其中一名乘客重傷，另有多人受傷。
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事故現場照片顯示，熱氣球吊籃倒臥沙地，部件散落四周，殘骸亦有燒焦痕跡。事發後一名乘客頭部遭受嚴重傷害，情況危急，多人被二、三級燒傷，另有多人受到鈍器傷、擦傷及撞傷。所有傷者已送往醫院治理，部分轉送拉斯維加斯創傷中心。
美國聯邦航空管理局已展開調查，跟進事故成因。
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