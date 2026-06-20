特朗普譏意總理「乞求」合照 梅洛尼怒斥說謊 意外長取消訪美

美國總統特朗普聲稱，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在剛結束的7大工業國集團（G7）峰會期間，曾「乞求」他合照，不僅梅洛尼親自發聲否認，也引發意大利政府同仇敵愾，嚴厲譴責特朗普發言失當。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）隨即宣布，取消原定本周末出訪美國的行程。

單獨坐梳化交談

特朗普是在意大利La7電視台19日播出的專訪中，指梅洛尼「乞求」他合照。當時記者詢問關於烏克蘭的問題，特朗普卻主動扯到梅洛尼，隨後話題轉向2人在法國G7峰會的會面。儘管現場畫面拍到特梅2人多次交談，甚至單獨坐在小梳化上，但據La7電視台轉述，特朗普聲稱梅洛尼當時「乞求」合照，他雖然沒有義務答應，但又覺得她這樣很可憐，便勉為其難同意。

特梅2人單獨坐在小梳化上交談。法新社

梅洛尼不滿特朗普指她央求合照。法新社

特梅2人在G7峰會場邊交談。法新社

La7電視台目前僅在網絡上傳意大利語配音版本，並未公開英文原始音檔。

梅洛尼：意大利和我絕不乞求

梅洛尼在Instagram發布影片，直指特朗普的說法「完全是憑空捏造」，並對特朗普竟對盟友捏造這種謊言表示震驚。她強調：「意大利和我絕不乞求。」

梅洛尼強調，某些事情必須立刻回應，「我不知道美國總統為何要對自己的盟友擺出這種態度。畢竟，這已經不是第一次了」。

意大利外長塔亞尼為此取消原定本周在邁阿密出席商業與科學論壇的行程，並痛批特朗普的言論對梅洛尼及整個意大利，都造成「嚴重且具冒犯性」的傷害。

司法部長諾迪奧表示，這些言論對意美關係造成了「痛苦的傷害」，而國防部長克羅塞托則表示「這些玩笑對任何人都沒有好處」。

分析：凸顯盟友關係徹底決裂

分析指出，特朗普的傲慢發言，凸顯他與梅洛尼這段曾被視為歐洲最親密的盟友關係，已徹底決裂。雙方在伊朗戰爭及美國對歐盟加徵關稅問題上充滿摩擦。今年4月，梅洛尼因拒絕支持特朗普對伊朗發動戰爭，並在特朗普抨擊教宗時挺身捍衛教宗良十四世，遭到特朗普指責。

羅馬路易斯圭多卡利大學（Luiss Guido Carli University）政治學者卡斯特拉尼（Lorenzo Castellani）指出，梅洛尼的強硬回應，顯示她已不再畏懼特朗普的言語攻擊。在意大利國內對川普好感度驟降的當下，這種反擊反而對她有利，助她建立捍衛國家尊嚴的形象，因為幾個月前她還被抨擊是特朗普在歐洲的附庸。