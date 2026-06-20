特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
更新時間：09:21 2026-06-20 HKT
發佈時間：09:21 2026-06-20 HKT
發佈時間：09:21 2026-06-20 HKT
美國總統特朗普與日本首相高市早苗在七國集團（G7）峰會期間傳出不和。法國傳媒爆料指，兩人在峰會首日晚宴上因「珍珠港事件」爆發激烈爭執，甚至一度需要其他與會領袖出面調停。雖然日本政府其後強調兩人曾進行富有成果的短暫會談，但事件仍引起外界關注日美關係是否出現裂痕。
日媒《日刊現代》6月19日報道，在法廣綜合頻道「France Inter」18日的早間新聞節目中，《回聲報》記者指，這場爭執的導火線，與特朗普再次提及1941年日本偷襲珍珠港事件有關。特朗普當晚向各國領袖談及美軍對伊朗採取的軍事行動時，形容有關行動是一次成功的「突襲」，並將之與日本當年偷襲珍珠港相提並論，此番言論馬上「焫着」席間的高市早苗。
今年3月高市早苗訪問華盛頓期間，有日本記者質疑美國在對伊朗採取軍事行動前未有通知盟友，特朗普當時拿珍珠港事件回懟，反駁稱：「我們沒有告訴任何人，因為我們想要出其不意。誰比日本更懂得出其不意？為什麼你們沒有告訴我珍珠港事件？」有關言論當時已引起日本輿論熱議。
法媒引述消息人士稱，特朗普在G7晚宴上再度重提珍珠港事件後，高市早苗明顯不滿，雙方言辭交鋒，氣氛一度緊張，需要其他與會領袖介入勸和，爭吵才平息下來。
不過，若報道屬實，雙方事後仍維持表面友好。日本政府翌日公布，高市早苗與特朗普進行約5分鐘非正式會談，期間高市歡迎美國與伊朗達成諒解備忘錄，重申落實日美關稅協議的重要性，並就印太局勢、中國及中東問題交換意見，確認雙方將保持緊密溝通。
特朗普則在峰會結束後的記者會上，流露出對日本的不滿。他透露，美方曾要求日本參與針對伊朗的軍事行動，但遭日方以不願捲入衝突為由拒絕。不過，他在最後改口讚揚高市早苗，形容她是自己的「頭號粉絲」，並稱她認同自己所取得的施政成果，似不欲公開與日本撕破臉。
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