特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和

美國總統特朗普與日本首相高市早苗在七國集團（G7）峰會期間傳出不和。法國傳媒爆料指，兩人在峰會首日晚宴上因「珍珠港事件」爆發激烈爭執，甚至一度需要其他與會領袖出面調停。雖然日本政府其後強調兩人曾進行富有成果的短暫會談，但事件仍引起外界關注日美關係是否出現裂痕。

日媒《日刊現代》6月19日報道，在法廣綜合頻道「France Inter」18日的早間新聞節目中，《回聲報》記者指，這場爭執的導火線，與特朗普再次提及1941年日本偷襲珍珠港事件有關。特朗普當晚向各國領袖談及美軍對伊朗採取的軍事行動時，形容有關行動是一次成功的「突襲」，並將之與日本當年偷襲珍珠港相提並論，此番言論馬上「焫着」席間的高市早苗。

美國總統特朗普與日本首相高市早苗（右二）在七國集團峰會期間傳出不和。

法媒爆料指，特朗普在晚宴上吹噓美國對伊朗發動的「突襲」，並再次將其比作1941年日本偷襲珍珠港事件，馬上「㷫着」席間的高市早苗。路透社