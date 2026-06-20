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施紀賢最大挑戰者︱貝安德劍橋修讀英文 愛華頓忠實球迷

即時國際
更新時間：09:20 2026-06-20 HKT
發佈時間：09:20 2026-06-20 HKT

大曼徹斯特市長貝安德早前已表態有意競逐工黨黨魁，勢將成為首相兼工黨黨魁施紀賢的最大挑戰者之一。貝安德1970年生於利物浦，在柴郡的寧靜小鎮卡爾切斯長大，劍橋大學畢業，一直是愛華頓足球隊（位於利物浦）的球迷。

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貝安德的父親任職電訊工程師，母親在診所任接待員，雙親都是工黨的堅定支持者。這背景讓貝安德從小就對政治產生興趣。貝安德曾憶述，14歲時觀看英國廣播公司（BBC）一齣電視劇後，深受劇中利物浦失業者的困苦生活觸動，因而立志加入工黨。除了政治，足球和音樂亦貫穿其成長歲月。貝安德多年來是愛華頓足球隊的忠實球迷。工黨議員與記者之間每年舉行的足球賽，貝安德常有參加。

貝安德與兩名兄弟是家中首代大學生，他考入劍橋大學修讀英文。2001年起他擔任下議院議員，曾任衛生大臣，在2010年和2015年兩次競選工黨黨魁首失敗後，於2017年離開議會，隨後出任大曼徹斯特市長。

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