英國兩列火車相撞釀1死89傷 乘客滿身鮮血尖叫逃生

英國發生嚴重鐵路事故。兩列火車周五（19日）在倫敦以北約97公里的貝德福德郡（Bedfordshire）相撞，造成至少1人死亡、89人受傷，其中11人傷勢危殆。網上流傳的影片顯示，事故後車廂內一片狼藉，多名乘客受傷流血，現場不斷傳出尖叫及求救聲，情況觸目驚心。

據英國交通警察表示，事故發生於貝德福德地區，兩列火車在鐵路線上相撞後停留在現場。從社交平台流出的畫面可見，其中一列火車車頭與另一列列車尾部緊緊纏繞，車身嚴重損毀。

《衛報》報道指出，事故造成1人死亡，另有89人受傷，大批消防、救護及警員連夜趕赴現場展開救援工作。

英格蘭東部救護車服務中心表示，傷者中有11人傷勢非常嚴重，22人傷勢嚴重，其餘56人受輕傷。部分傷者即場接受治理，其餘則被送往附近醫院接受治療。

網上影片顯示，事故發生後車廂內座椅及行李散落一地，不少乘客頭部及面部受傷流血，現場有人不斷呼喊求助，亦有人因驚嚇過度而尖叫，場面混亂。

貝德福德郡消防及救援服務表示，事故發生於貝德福德以南一段鐵路路軌，救援人員一直在現場進行搜救及疏散工作，並呼籲市民避免前往相關區域，以免妨礙救援行動。

英國交通大臣艾凱迪（Heidi Alexander）在社交平台發文表示，對事故消息感到「深切憂慮」，並已要求相關部門密切跟進事故調查及善後工作。

警方及鐵路部門正調查事故原因，包括列車訊號系統及列車運作情況等，不排除稍後公布更多詳情。事故亦導致當地鐵路服務大受影響，多條路線需要暫停或改道行駛。