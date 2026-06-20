伊朗局勢｜同意停火後以軍續炸黎巴嫩釀47死 特朗普致電以方促停手

以色列與黎巴嫩真主黨周五（19日）宣布達成停火協議，但停火生效後戰火未有即時平息。黎巴嫩衛生部表示，以軍當日在黎巴嫩多地的空襲及軍事行動已造成至少47人死亡、97人受傷，是真主黨與以軍今年3月衝突升級以來死傷最嚴重的日子之一。美國總統特朗普其後透露，已致電以色列方面，要求馬上停止軍事行動。

據黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心資料，自當地時間19日凌晨起，以軍持續空襲黎巴嫩南部及其他地區，造成至少47人死亡、97人受傷。死者包括兩名兒童。

美國總統特朗普致電以色列方面，要求馬上停止對黎巴嫩的軍事行動。路透社

黎巴嫩傳媒報道，以色列與真主黨達成停火協議後不足一小時，以軍仍持續猛烈轟炸黎巴嫩南部多個地點，引發外界對停火協議能否落實的憂慮。

真主黨其後發表聲明表示，在雙方同意停火後，組織已立即遵守協議，但保留在以色列違反停火協議時作出回應的權利。

美國傳媒引述多名消息人士報道，以色列與真主黨於當地時間下午4時正式實施停火。然而，這已非以軍首次在停火協議公布前後發動大規模軍事行動，反映相關協議仍相當脆弱。

據報，在停火協議公布前一晚，真主黨曾發動襲擊，造成4名以色列士兵死亡。以軍隨後展開大規模報復行動。

特朗普同日接受美國全國廣播公司（NBC）電話訪問時表示，當天已與以色列方面通話，要求其同意與伊朗支持的真主黨停火。

特朗普表示：「有時候你得冷靜下來，動動腦子。」但他拒絕透露是否曾直接與以色列總理內塔尼亞胡通話。

另一方面，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）當日與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話時表示，美國有責任結束包括黎巴嫩在內各條戰線的衝突，並須對任何違反美伊諒解備忘錄條款的行為負責。

伊朗傳媒引述阿拉格齊指出，美國既然已與伊朗簽署諒解備忘錄，便有義務確保區內衝突降溫，防止停火安排遭到破壞。

分析認為，雖然特朗普政府早前與伊朗達成諒解備忘錄，但以色列至今仍拒絕全面撤出黎巴嫩，加上真主黨保留反擊權利，意味停火協議基礎仍然脆弱，中東局勢短期內未必能真正降溫。