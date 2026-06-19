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日清杯麵疑混入塑膠碎片 緊急回收28.7萬件

即時國際
更新時間：22:51 2026-06-19 HKT
發佈時間：22:48 2026-06-19 HKT

日本食品巨頭日清食品宣布自主回收一款杯裝炒麵產品，原因是部分產品可能混入了合成樹脂碎片，涉事批次已售出超過28萬件，幸未接獲健康受損報告。

埼玉工廠設備故障肇禍

日清食品經調查確認，事件源於今年3月10日，旗下「東日本明星埼玉工廠」在生產「日清醬汁炒麵杯（附雞湯）」期間，用於投放粉末醬料的設備發生局部故障。設備修復後進行醬料分裝時，疑有約1厘米長的藍色合成樹脂碎片混入產品。

日清食品於6月19日正式發布召回公告，涉及產品為埼玉工廠生產、最佳食用期限至2026年9月10日的同批次杯麵，總計約28.7萬件。銷售範圍遍及日本全國。

日清表示，今年4月至6月期間陸續接獲兩宗消費者投訴，反映產品中發現異物。經調查確認問題存在後，公司決定將同一生產日的所有相關商品全數召回。

日清呼籲持有受影響產品的消費者切勿食用，可聯絡客服安排專人上門回收，公司將寄送等值商品金額的QUO卡作為補償。日清在聲明中致歉，承諾加強品質管理，防止同類事件再發生。

近年日本接連有知名食品企業爆出食品安全問題。2025年連鎖超市成城石井因零食混入昆蟲回收3萬份產品，2024年敷島麵包公司因切片麵包混入老鼠殘骸回收逾10萬袋。

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