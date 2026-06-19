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南北韓關係冰封 李在明指朝韓所有通訊中斷

即時國際
更新時間：20:30 2026-06-19 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-19 HKT

南北韓緊張局勢進一步升級。據新華社報道，南韓總統李在明今日（19日）在總統府青瓦台舉行的七國集團（G7）峰會及訪問歐洲多國成果吹風會上證實，目前南韓與北韓的所有溝通渠道已處於完全中斷狀態。

李在明表示，現時韓朝之間的緊急熱線和通信線路等均已中斷。與此同時，韓朝軍事分界線沿線的橋樑和道路也全部被阻斷。他指出，雙方目前「偶爾會發生小規模衝突，局勢並不樂觀」。

李在明坦言，儘管現屆南韓政府對北韓實施緩和政策，但雙方的敵對情緒依然根深蒂固，譴責和對立言論泛濫。他預期，這種韓朝對立的緊張情況在今後相當長的一段時間內，可能仍會持續。

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