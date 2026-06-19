江湖最後大嫂｜遞槍劫囚救夫越女獲刑8年 毒梟丈夫加刑重判14年

去年11月震驚柬埔寨全國的柴楨省法院持槍劫囚案，近日正式宣判。這宗宛如電影情節的驚天越獄案，主導劫囚的「鴛鴦大盜」下場極為慘烈。案發時單槍匹馬闖入法院、當眾從懷中掏槍遞給丈夫的越南籍女子阮氏海雲，因其清秀樣貌及「為愛犯險」在網絡爆紅，被中文社媒戲稱為「江湖最後一個大嫂」。柬埔寨法院近日作出宣判，裁定阮氏海雲協助越獄、非法持有武器等罪名成立，重判監禁8年；其丈夫、案中越獄主謀龐萬寶則被重判入獄14年。

周密部署4天 Telegram購手槍

據《柬中時報》，這宗驚天劫囚案發生於2025年11月18日。案情披露，29歲的越南籍主謀龐萬寶，因涉嫌毒品販運及非法禁錮，於2025年1月被捕並處於羈押候審狀態。

其妻阮氏海雲為了救出丈夫，處心積慮布局數日：

11月14日：她先租用黑色雷克薩斯（Lexus）轎車作接應；

11月16日：利用加密通訊軟件Telegram，花費1,500美元（約1.17萬港元）購入一把K54手槍及子彈；

11月17日：提前入住法院附近的旅館，暗中觀察法警押解規律並規劃逃跑路線。

相關新聞：越南美女闖柬埔寨法院劫囚 網民：江湖最後一個大嫂︱有片

囚車前遞槍威脅法警救走6囚

11月18日上午，阮氏海雲騎着電單車潛入柴楨省初級法院內。當押解龐萬寶的警車抵達時，阮氏海雲迅速靠近，趁丈夫下車並解開手銬時，從衣服內掏出裝有7發子彈的K54手槍遞給他。龐萬寶接槍後隨即拉動槍栓、開槍威脅並射擊法警，繼而與同車的另外5名在押囚犯一同逃出法院，登上接應車輛，整個劫囚過程不足一分鐘。

相關新聞：江湖最後一個大嫂｜越南美女供述Telegram買槍、提前租車踩點 闖柬埔寨法院劫囚救夫

雖然計劃周詳，但法網恢恢。柬埔寨警方與多部門聯合執法，展開拉網式搜捕，在案發僅9小時後，於當日深夜成功將包括主謀夫婦在內的全部7名涉案男女在林區及村落中逮捕歸案，並當場起獲作案手槍。

案件審訊期間，阮氏海雲因「為愛鋌而走險」的舉動，在中文互聯網掀起熱議，甚至被網民封為「東南亞第一深情」及「最後的大嫂」。然而法律不容挑戰，柴楨省法院近日作出判決。

除了阮氏海雲判監8年、龐萬寶與另一名策劃越獄的同黨各判監14年外，另外兩名提供協助的柬埔寨籍同黨，分別被判處9年監禁及18個月監禁，為這場「電影級」的荒誕越獄大戲畫上句號。