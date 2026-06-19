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秘魯大選︱藤森慶子領先優勢擴大 有望成為首位民選女總統

即時國際
更新時間：17:20 2026-06-19 HKT
發佈時間：17:20 2026-06-19 HKT

秘魯總統選舉點票工作仍在進行中，不過根據在6月18日公佈的數字，秘魯右翼總統候選人藤森慶子（又稱藤森惠子/ 英文：Keiko Fujimori）繼續以微弱，但持續擴大的優勢領先。目前僅剩 0.6% 的選票尚待審查，有望贏得本次總統大選。對於點票結果，左翼候選人桑切斯（Roberto Sanchez）指控選舉機關出現違規行為，並號召支持者上街抗議。

選舉觀察團：投票過程正常

相關新聞：秘魯選舉︱日裔藤森慶子落後約2萬票 或月底始完成全部點票

路透社報道指出，這是藤森惠子第四度角逐總統大位。自6月7日第二輪決選計票以來，選情一直備受全國關注。目前藤森惠子領先桑切斯3萬9,115票；截至18日上午，仍有約14萬張遭質疑的選票等待審查，其中約60% 來自首都利馬及海外選民，而這兩個選區向來較支持藤森惠子。

根據秘魯選舉機關最新公佈的計票結果，在完成99.38%的選票計算後，已故前總統藤森謙也之女藤森惠子獲得 50.11%的有效票，桑切斯則為49.89%。若最終確認勝選，藤森惠子將成為秘魯首位經由直接選舉產生的女性總統。

目前，美洲國家組織與歐洲聯盟的選舉觀察團均表示，本次投票過程整體正常，並呼籲各候選人及秘魯社會各界耐心等待正式結果公佈。

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