泰國彩票小販被射殺揭腿藏140粒冰毒 槍手遭包圍直播刷牙叫警察「等陣」︱有片

泰國武里南府（Buriram）在6月中旬發生一宗槍殺奇案，一名男子用散彈槍處決賣彩票小販，逃逸到沙繳府（Sa Kaeo）的藏身之處，在荷槍實彈的警方重重包圍之下，竟然在網上開直播刷牙，並對門外的警員喊話「這場遊戲結束了」、「等一下」，隨後才開門投降，令在場警員與直播間觀眾結舌。

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槍擊前雙方曾爭執

6月16日凌晨1時左右，40歲、來自武里南府（Buriram）巴坤猜縣（Prakhon Chai district）的彩票小販皮奇特（Pichit），正騎摩托車駛入鄰近村落的一條小巷。

此時，他遭到一輛載有數名歹徒的白色私家車截擊。其後，其中一名嫌犯用霰彈槍向皮奇特開槍，他摔下後嫌犯再下車近距離補槍，皮奇特當場身亡。

閉路電視畫面顯示，在槍擊案發生前，死者曾與車內人員發生爭執。

槍手叮囑觀眾保重

警方同日（6月16日）下午循線追查，包圍沙繳府（Sa Kaeo）亞蘭郡一處房屋，要求房內嫌疑人開門。

在對峙期間，槍手竟用手機直播自己刷牙的過程，並向網民聲稱，警方已包圍房間「遊戲結束了」，同時叮囑觀眾保重。調查人員相信，這番言論可能是向參與毒品交易的同夥發出信號。

隨後，該名嫌疑人向門外的警員喊道：「等一下。」未幾，房內三人未作任何抵抗，主動步出房間投降。經警方核實身份，三人分別為：24歲的蘇提拉克 Sutthirak（別名 Thi），涉嫌為案中槍手；26歲的司機；以及23歲槍手的女友。

警方隨即將三人拘留審訊，並移交司法機關進入下一步法律程序。至於三名嫌疑人為何選擇逃往該處，警方相信他們當時正企圖通過邊境潛逃，進入鄰國柬埔寨。

毒品成調查新重點

調查人員在槍擊案現場勘查時，在死者兩腿之間搜出140粒冰毒。雖然死者生前表面上是一名彩票小販，警方正深入調查這宗糾紛是否涉及毒品交易或走私。

雖然警方尚未透露具體的作案動機，但這批毒品無疑已成為當前的調查重點。