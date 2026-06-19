逛動物園突被扔入鱷魚區 英3歲童重傷 警拘30歲男嫌犯

英國劍橋郡一間動物園驚傳駭人聽聞案件。一名年僅3歲的男童突然遭陌生男子扔進4.5米深的鱷魚區內，導致重傷。警方調查後認為，涉嫌施襲的30歲男子與男童及其家人完全不認識，警方已將案件列作企圖謀殺案。

事發於周四（18日）下午，現場是Johnsons of Old Hurst動物園，警方在下午1時24分接到緊急報案，指一名3歲男童掉落園區熱帶館的鱷魚區。

Johnsons of Old Hurst動物園的鱷魚。Johnsons of Old Hurst

Johnsons of Old Hurst動物園是一處家族經營的農莊。Google Maps

遭蓄意擲進鱷魚池

一名目擊者表示，當時有人驚慌地衝進園區茶室大喊有小孩掉進鱷魚池，隨後工作人員從四面八方湧出，場面混亂。

該處鱷魚飼養於由牛舍改建的溫室，遊客平時是在離地約4.5米高、兩側設有1.2米防護欄杆與壓克力有機玻璃板的金屬步道上居高臨下參觀。有當地媒體指出，該名男童當時是遭人故意扔下去。

眾人跳池 與鱷魚「搶人」

眼見3歲男童命懸一線，動物園老闆的妻子約翰遜（Tracey Johnson）與現場勇敢的民眾奮不顧身直接跳進圍欄中與鱷魚「搶人」。

幸運的是，在園內兩隻巨鱷羅密歐（Romeo）與卡德斯（Cuddles）發動攻擊前，眾人成功將男童抱出。

當地居民透露，男童雖因重摔導致盆骨及手臂骨折，但萬幸鱷魚最終沒有咬到他。緊急救援人員與空中救護直升機隨後趕至，將受傷男童送往阿登布魯克醫院（Addenbrooke's Hospital）搶救，目前傷勢危殆但有趨緩現象。

嫌犯與受害男童不相識

劍橋郡警方隨後在現場逮捕一名來自諾福克郡的30歲男子。偵查警司麥肯（Verity McCann）在聲明中證實，嫌犯與受害男童並不認識，目前正全力調查案情。

園方表示，全體員工為男童與其家屬深切祈禱，出於對家屬的尊重，該熱帶館將無限期關閉配合警方調查，園區其餘部分則維持正常營運。

涉事動物園是一處家族經營的農莊，設有肉舖、農場商店、茶室、牛扒館及動物園。據說這裡有超過100隻動物，包括獅子、老虎、懶熊、水豚、狐獴和鱷魚。