東京羽田機場 | 英航客機起飛前冒煙 乘客iPhone手機著火

日本東京羽田機場一架準備飛往倫敦的英國航空客機，機艙突然冒煙，原本研判是乘客的行動電源起火，不過經調查後已經證實，起火點為蘋果iPhone手機。

事發於周四（18日）下午，涉事的B46航班原定1時05分從東京羽田飛往英國倫敦，已離開駐機坪、朝跑道滑行途中。但機艙內突然有乘客的手機冒火，所幸當場撲滅，全機乘客及機組員共211人虛驚一場，無人受傷。

東京羽田機場客機起飛前冒煙，證實乘客iPhone手機起火。X@sputnik_jp

涉事飛機已離開駐機坪、前往滑行道的途中。X@sputnik_jp

這是英航4天內第2宗機艙手機起火事件。法新社

滑行期間突有手機起火

該航班於下午1時10分向機場接通報機上起火，起火源是一名乘客的iPhone手機，機艙人員用機上滅火器滅火。航機當場中止起飛回到停機坪，經確認安全無虞，原機按行程飛往倫敦。

飛航追蹤網站FlightAware顯示，BA6使用波音787-9執飛，起飛時間延誤61分鐘。

日本國土交通省今年4月起把航空旅客攜帶行動電源的規定修嚴，每人最多攜帶2枚行動電源登機，且不得置入座位上方行李櫃，飛航全程禁止用行動電源為3C用品充電。

英航4天內第2宗同類事故

這是英航4天內第2宗機艙手機起火事件，據報英航以波音787-9執飛的BA271號航班，英國時間15日中午從倫敦飛往美國拉斯維加斯，途中機師向航管通報機上發生火警，火源來自一部手機，火勢迅速撲滅，無須改降其他機場。

但美國哥倫比亞廣播公司（CBS）取得對話錄音顯示，機師稱機艙燒焦，內華達州克拉克縣消防車到場待命，拉斯維加斯機場證實機師發出警報。英航發言人稱航機按計畫飛抵拉斯維加斯，未發布緊急狀態。起火手機品牌型號仍未知，全案由美國聯邦航空管理局（FAA）調查。

