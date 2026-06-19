世界盃2026︱佛得角温州商人資助禾仙夏母親赴美觀賽 稱成全母子心願已足夠
更新時間：13:14 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:28 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:28 2026-06-19 HKT
佛得角隊40歲門將禾仙夏，早前對西班牙時連續撲救多個必入球，成為今屆世界盃球場驚奇。賽後，禾仙夏落淚透露，母親因簽證費用和手續問題無法到場觀賽，成為最大遺憾。美國國務院特事特辦，為禾仙夏母親辦理簽證外，有在佛得角經商23年的中國商人，亦仗義出錢出力，助禾仙夏母親辦證及成行，前赴美國觀看兒子作賽。
相關新聞：世界盃2026｜禾仙夏母親簽證費用獲豁免 可赴美觀看兒子鬥烏拉圭
「讓為國家拼搏的門將不留遺憾」
北京時間6月19日凌晨，林杰更在微博發文，講述了這件事的前因後果，他稱禾仙夏家離自己家僅3公里，禾仙夏的表妹還在自家店裡工作。林杰表示，老太太拖著行李箱還是義烏生產的；她要去美國看兒子踢球了，這場世界杯，不再是隔著屏幕的遺憾。
至於為何願意幫忙，他表示：一份簡單的善意，能成全一位母親奔赴兒子的心願，能讓為國拼搏的門將不留遺憾，對他來說就足夠了。
據悉，禾仙夏在採訪時因母親無法到場觀賽事件引發廣大關注後，美國國會高層出面協調，美國國務院特事特辦，加急辦理簽證、豁免保證金，解決出行所有難題。預料禾仙夏母親將可在兒子下場比賽時，能在現場觀戰打氣。
最Hit
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
2026-06-18 10:52 HKT
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
2026-06-18 12:54 HKT
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
2026-06-18 10:00 HKT
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
2026-06-18 09:00 HKT