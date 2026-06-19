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世界盃2026︱佛得角温州商人資助禾仙夏母親赴美觀賽 稱成全母子心願已足夠

即時國際
更新時間：13:14 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:28 2026-06-19 HKT

佛得角隊40歲門將禾仙夏，早前對西班牙時連續撲救多個必入球，成為今屆世界盃球場驚奇。賽後，禾仙夏落淚透露，母親因簽證費用和手續問題無法到場觀賽，成為最大遺憾。美國國務院特事特辦，為禾仙夏母親辦理簽證外，有在佛得角經商23年的中國商人，亦仗義出錢出力，助禾仙夏母親辦證及成行，前赴美國觀看兒子作賽。

相關新聞：世界盃2026｜禾仙夏母親簽證費用獲豁免 可赴美觀看兒子鬥烏拉圭

「讓為國家拼搏的門將不留遺憾」

旅居佛得角的溫州商人林杰資助禾仙夏母親赴美觀賽。網易 / 佛得角阿杰@微博
旅居佛得角的溫州商人林杰資助禾仙夏母親赴美觀賽。網易 / 佛得角阿杰@微博
林杰探望禾仙夏一家。觀察者網
林杰探望禾仙夏一家。觀察者網
林杰帶上鮮花和禮物赴禾仙夏家中表達祝賀。觀察者網
林杰帶上鮮花和禮物赴禾仙夏家中表達祝賀。觀察者網

北京時間6月19日凌晨，林杰更在微博發文，講述了這件事的前因後果，他稱禾仙夏家離自己家僅3公里，禾仙夏的表妹還在自家店裡工作。林杰表示，老太太拖著行李箱還是義烏生產的；她要去美國看兒子踢球了，這場世界杯，不再是隔著屏幕的遺憾。

林杰在微博發文。佛得角阿杰@微博
林杰在微博發文。佛得角阿杰@微博
林杰在微博發文。佛得角阿杰@微博
林杰在微博發文。佛得角阿杰@微博
林杰在微博發文。佛得角阿杰@微博
林杰在微博發文。佛得角阿杰@微博

至於為何願意幫忙，他表示：一份簡單的善意，能成全一位母親奔赴兒子的心願，能讓為國拼搏的門將不留遺憾，對他來說就足夠了。

據悉，禾仙夏在採訪時因母親無法到場觀賽事件引發廣大關注後，美國國會高層出面協調，美國國務院特事特辦，加急辦理簽證、豁免保證金，解決出行所有難題。預料禾仙夏母親將可在兒子下場比賽時，能在現場觀戰打氣。

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