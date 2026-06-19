美伊談判生變︱雙方均拒赴瑞士會談 以軍續轟黎巴嫩南部至少16死

美國副總統萬斯原定周五（19日）啟程前往瑞士參加新一輪與伊朗關於核子計劃的談判，但白宮表示因後勤安排困難，已取消當天行程；與此同時，黎巴嫩國家同日（6月19日）報道，以色列當天凌晨對黎巴嫩南部多地發動空襲，造成至少16人死亡。鑑此，伊朗亦因以軍持續在黎巴嫩南部的軍事行動而推遲赴瑞士談判。

白宮：待最佳時機再赴會

白宮發聲明表示，一些技術層級會談計畫的具體細節尚未敲定，已取消19日前往瑞士的行程，但強調美方代表團已做好準備，將待最佳時機再啟程前往會談地點。

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美伊雙雙推遲赴瑞士談判的行程。法新社

伊朗不滿以軍續襲黎巴嫩南部。法新社

以色列持續在黎巴嫩南部的軍事行動。法新社

在法國出席7大工業國集團（G7）峰會的美國總統特朗普17日簽署美國與伊朗間一份14點諒解備忘錄，雙方將重新開放霍爾木茲海峽並展開60天後續談判，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路；與此同時伊朗總統也以數碼方式完成簽署。

原本萬斯與特朗普女婿庫什納、特使威特科夫定於19到21日在瑞士與伊朗方面的談判代表展開伊核議題談判。

伊朗不滿以軍續襲黎巴嫩南部

另據與真主黨和伊朗關係密切的馬雅丁電視台（Al Mayadeen）引述知情人士披露，由於以色列持續襲擊黎巴嫩南部，伊朗談判代表團已推遲前往瑞士行程。

消息人士指出，伊朗代表團原本正準備啟程參加60天談判程序的首輪會談，但臨時決定叫停。

以軍事行動涉違諒解備忘錄

這名消息人士指出，德黑蘭方面已告知美國以及居中斡旋的各方，黎巴嫩問題是攸關美伊後續談判能否進行的核心之一；德黑蘭警告，以色列持續在黎巴嫩境內10公里範圍內展開軍事行動，已公然違反美伊諒解備忘錄第一條的規定。

根據條款第一項內容，美國、伊朗及雙方在當前戰事中的盟友共同聲明，將立即且永久停止包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動，雙方承諾今後互不發動戰爭或軍事行動，也不使用武力或以武力相威脅，並確保黎巴嫩的領土完整與主權。

巴基斯坦總理也取消赴瑞士

瑞士外交部18日表示，美國和伊朗計劃與調解方巴基斯坦、卡塔爾及其他相關國家於19日在瑞士比爾根山舉行會談，就協議的執行進行初步談判。

巴基斯坦副總理兼外交部長達爾向當地媒體證實，作為美伊諒解備忘錄調解人的巴基斯坦總理夏巴茲已取消原定的瑞士之行。