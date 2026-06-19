伊朗局勢 | 伊朗最高領袖批准與美諒解備忘錄 美軍對伊朗港口解除封鎖

美軍中央司令部周四（18日）宣布，根據總統特朗普指示，美軍當天已解除對所有進出伊朗港口及沿海地區的海上交通封鎖，已允許至少12艘船隻通過美國海軍實施的封鎖。副總統萬斯同日在白宮舉行的記者會上稱，伊朗正履行承諾，已連續2晚未向霍爾木茲海峽內船隻開火。伊朗最高領袖穆傑塔巴則表示，儘管自己抱持不同看法，仍已批准美伊達成的諒解備忘錄。

美軍中央司令部在社交平台X發文稱，美軍不再干預往返伊朗港口的海上運輸活動。所有由美軍執行的海上封鎖行動均已停止。

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美方已允許至少12艘船隻通過美國海軍實施的封鎖。路透社

萬斯指伊朗正履行承諾，已連續2晚未向霍爾木茲海峽內船隻開火。美聯社

穆傑塔巴已批准美伊達成的諒解備忘錄。路透社

美仍部署海軍艦艇

聲明強調，美國海軍艦艇仍將繼續在相關海域保持部署，以確保協議各項內容得到遵守和執行，並持續保持全面有效。

美伊雙方17日簽署第一階段諒解備忘錄。根據這份文件，美國將在簽署諒解備忘錄後立即著手解除對伊朗的海上封鎖及任何干擾或阻礙行為，並在30天內完全解除海上封鎖。

至少12艘船通過美軍封鎖線

美國副總統萬斯18日在白宮舉行的記者會上稱，在軍事層面，伊朗已連續2個晚上未向霍爾木茲海峽內船隻開火，「目前為止，他們正在履行自己的承諾」。與此同時，美軍中央司令部已允許至少12艘船隻通過美國海軍實施的封鎖，「因此我們也在履行協議初期階段所承擔的義務」。

在此之前，美軍阻止船隻進出伊朗港口長達兩個多月。根據海事追蹤機構，3艘沙特阿拉伯油輪周四已經通過霍爾木茲海峽離開波斯灣。裝載液化天然氣的法國船隻Mraikh號則成為衝突爆發以來，首艘通過該水道的這類法國船舶。

穆傑塔巴：並不意味接受美方立場

伊朗最高領袖穆傑塔巴周日在致伊朗人民公開信中說，有關伊美諒解備忘錄，自己原則上持不同意見，但在獲得伊朗總統及最高國家安全委員會關於維護伊朗人民利益和「抵抗陣線」權益的承諾後，批准了相關安排。

穆傑塔巴確認，伊朗總統佩澤希齊揚與美國總統特朗普已簽署這份諒解備忘錄。他表示，在達成當前階段成果的過程中，伊朗有關負責人付出了大量努力。他同時稱，美國總統是在「困境和無奈」之下「動用各種手段」推動達成相關安排。

穆傑塔巴指出，佩澤希齊揚明確表示，如果美方提出「過分」要求，伊方不會接受。未來舉行的面對面談判並不意味著接受美方立場，伊朗將繼續關注協議相關條件和承諾落實情況。

