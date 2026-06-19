印尼冷清酒店添百張碌架床變電騙基地 210外籍疑犯落網

東南亞各國近期大力掃蕩跨國詐騙集團，導致大批跨境犯罪分子開始轉移陣地。印尼離島一間原本生意清淡的酒店，竟在短時間內被改造成外國詐騙集團的「秘密基地」。當地警方與移民局於5月破獲該處，當場逮捕超過200名外國人，揭開這座「犯罪據點」的神秘面紗。

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酒店被整棟包下來

印尼西北部的巴淡島（Batam）距離新加坡約20公里，搭乘渡輪約1小時即可抵達。由於該島被劃為經濟特區，平時就有不少外國人進出。

在當地經營商店的48歲婦人透露，3月底時，一名自稱是島上酒店保安的人前來告知：「這間酒店已被整棟包下來，租期為1年，未來將作為一家龍蝦貿易公司的辦公室，外國員工人數可能會增加。」

起初，居民們都不以為意，然而不久之後，就有大量物資被搬進酒店。雖然保安聲稱該處未來將成為公司辦公室，但這間擁有約100間客房的酒店，卻突然搬入100多張碌架床以及大量床墊。甚至連酒店內部，都憑空打造出了一間堆滿即食麵、樽裝水的「迷你便利店」，完全不像是正常的辦公場所。

防衛森嚴 專車接送

更讓附近居民感到詭異的是，酒店的防備變得極度森嚴。原本整間酒店只有1名保安，卻在短時間內暴增至16人，並實施3班輪班制的24小時全天候巡邏。

酒店的庭院內，總是停放著10多輛豐田豪華七人車（Alphard），只要有人從酒店出來，車子就會立刻開到門口接送，隨後便迅速駛離。

由於酒店周邊平時根本看不到有人散步，這種與世隔絕、防衛森嚴的異樣氛圍，讓街坊鄰居感到毛骨悚然。

「龍蝦貿易公司」實為幌子

直到5月6日，當地移民管理局聯合多個部門，出動約60名執法人員大舉搜查該酒店，並在現場共逮捕210名外國籍嫌疑人，當中包括大批越南人與中國人。

該詐騙集團大手筆將整棟酒店包下作為跨國據點，透過電話與電子郵件，向居住在歐洲、越南及中國的受害人進行投資詐騙。目前印尼當局正保持高度警戒，防範此類外國犯罪集團持續流入境內。

這時候，附近居民才知道，原來這間所謂的「龍蝦貿易公司」其實是個詐騙集團。