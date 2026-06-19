尼克封王遊行剛結束 紐約時代廣場驚爆槍擊 1人受傷疑犯被捕︱有片
更新時間：08:19 2026-06-19 HKT
發佈時間：08:19 2026-06-19 HKT
發佈時間：08:19 2026-06-19 HKT
美國紐約時代廣場（Times Square）周四（18日）下午發生槍擊事件，一人被人用刀刺傷，開槍嫌犯已被捕。現場傳出多聲槍響，遊客及路人急忙驚慌躲避，場面混亂。
事發於在當地時間下午3時40分左右，當時紐約尼克隊（New York Knicks）榮獲NBA總冠軍慶祝遊行結束後不久，曼哈頓下城街道上擠滿了人群，紐約警方為確保遊行安全部署萬名警力。
CCTV拍攝到的畫面顯示，至少2名黑衣人走進擁擠的十字路口，似乎拿著槍開火。
26歲男子遭刺傷
畫面中可見驚慌的路人奔逃閃避，或蹲下尋找掩護，涉案嫌犯則沿街逃逸，幾名當時正在廣場上巡邏的警員緊追在後。案發地點距離一輛停放的警車只有數米。
警方迅速封鎖事發地附近道路，事發後，一名嫌犯很快被警方控制，涉案槍械被繳獲。紐約消防局報告說，一名傷者被送往醫院，但未透露更多細節。
據報一名26歲男子在西45街和第八大道交叉口被人用刀刺傷，已被送往貝爾維尤醫院，目前情況穩定。
17歲少年涉開槍被捕
混戰中，一名17歲少年據稱開槍射擊，已被警方拘留。目前，對他的指控仍在審理中，無人被槍擊中，但一枚子彈擊中一輛汽車。
目前尚不清楚持刀襲擊和槍擊事件之間有何關聯，警方正在調查。目前，現場部分路段已被封鎖。警方也在案發現場，發現一輛有多個彈孔的紅色車輛。據部分消息認為，事件可能是黑幫火併。
上周亦曾爆槍擊
時代廣場近期的治安狀況令人擔憂。警方提到，就在上個周末，時代廣場的中心地帶也發生了另一宗槍擊事件。當時大批球迷正聚集在廣場上，瘋狂慶祝尼克隊最終擊敗聖安東尼奧（San Antonio），過程中卻爆發衝突，導致一名17歲少年無辜遭到槍擊。
更驚險的是，當時因為慶祝人潮實在太過擁擠，救護車完全被卡在車陣中動彈不得，最後是靠著現場警方當機立斷，親自將這名中彈的傷者緊急送院搶救。
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