伊朗局勢｜美伊簽諒解備忘錄 共和黨元老：列根泉下有知氣得從墳墓跳出來 

美國總統特朗普與伊朗總統佩澤希揚齊周三（17日）簽署停戰諒解備忘錄，白宮同日公布14項條款內容，隨即引發國內不滿聲音，不僅民主黨抨擊，共和黨人亦大表不滿。資深參議員卡西迪（Bill Cassidy）狠批該協議是「數十年來最嚴重的對外政策失誤」，更憤言「列根（Ronald Reagan）泉下有知，也會氣得從墳墓裏跳出來！」

據路透社報道，共和黨內保守派與鷹派成員均普遍對這份諒解備忘錄持懷疑態度。其中共和黨籍資深參議員卡西迪周三在社交平台X上發文，公開向黨友特朗普發炮。卡西迪說，伊朗的核計劃在這份協議下未有受到任何實質遏制，相反德黑蘭經此一役，已徹底意識到，「只要威脅和封鎖霍爾木茲海峽，就能成功勒索美國，這招極其有效！⋯⋯現在，伊朗甚至可以合法地根據這項協議，去建造全新且更龐大的核基礎設施。」

共和黨資深參議員卡西迪（Bill Cassidy）批評美伊停戰諒解備忘錄是美國「數十年來最嚴重的對外政策失誤」。路透社

卡西迪發文說：「列根泉下有知，也會氣得從墳墓裏跳出來！」

面對外界的抨擊，特朗普在社交平台發文反擊，指批評者是「傻瓜」。路透社

美國輿論界同樣對特朗普簽署諒解備忘錄表示擔憂。《紐約時報》周三發表題為「特朗普已輸掉了與伊朗的戰爭」的辛辣社論。社論指，特朗普當初犯下可怕錯誤發動這場對伊戰爭，並在過程中以「魯莽且公然違法的方式」強行執行，最終的惡果是導致美國在軍事、外交和經濟三大領域「變得更弱」，所造成的戰略代價將持續影響美國多年。

該報社論又指，雖然備忘錄表面上得以重開霍爾木茲海峽，但本質上僅僅是回復到戰前的原點，美國毫無實質斬獲。社論嘲諷稱，特朗普在開戰之初曾要求伊朗「無條件投降」、接受「零濃縮」鈾元素的條件，甚至一度揚言要促成伊朗政權更迭，但如今協議落地，上述承諾無一實現，伊朗政府依然穩坐江山。更諷刺的是，儘管核協議細節將在未來兩個月內談判，但種種核心條款很可能與特朗普在2018年執意退出的《伊朗核協議》如出一轍，而那份協議當年曾被特朗普本人親口形容為「史上最糟糕的協議」。

《紐約時報》又炮轟特朗普在整個決策過程中一意孤行，拒絕尋求美國國會的正式合法授權、完全忽視盟友的強烈反對，甚至在開戰前根本未有規劃好一旦伊朗封鎖海峽的任何應對方案。如今被迫接受這個和平框架，「全世界心知肚明這是特朗普個人的徹底失敗，也是美國國力的嚴重挫折。」

另一方面，《華爾街日報》的財經社論則將焦點對準協議背後的經濟後遺症。該報財經專家分析指出，這份協議為伊朗提供了「加速其石油收入」的黃金機會。由於條款中包括了對德黑蘭石油工業的巨大推動和鬆綁，極有可能在短期內全面恢復並激活伊朗的經濟命脈。據初步估算，美國財政部的豁免將為伊朗每年額外創造超過600億美元的龐大收入，以後伊朗更有底氣去重建和升級其軍隊與彈道導彈產業。

面對外界的抨擊，特朗普在社交平台發文反擊，指批評者是「傻瓜」，又說：「他們認為我對伊朗不夠強硬，當時股市剛剛創下歷史新高，而油價正在暴跌，他們要麼是嫉妒，要麼是壞人，要麼就是蠢。」