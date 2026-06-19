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伊朗局勢｜以軍襲黎巴嫩釀3死 伊朗據報推遲赴瑞士行程

即時國際
更新時間：06:57 2026-06-19 HKT
發佈時間：06:57 2026-06-19 HKT

美伊周三（17日）簽署停戰諒解備忘錄，14項條款中包括承諾全面終戰，包括黎巴嫩，惟以色列軍方於翌日（18日）繼續自向黎巴嫩南部奈拜提耶（Nabatieh）地區發動多次猛烈空襲，造成至少3人死亡。鑑於以軍持續襲擊黎巴嫩，伊朗談判代表團據報已推遲原本飛赴瑞士啟動首輪談判的行程。

黎至今近兩成國土受損逾3500人亡

黎巴嫩國家通訊社18日報道，指以軍在毫無徵兆下，對黎巴嫩南部奈拜提耶地區發動多次毀滅性空襲，現場淪為一片廢墟。

與此同時，以軍同日發布最新軍事地圖，單方面宣布計劃在黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以北進一步擴大其所謂的「緩衝區」，繼續派遣地面部隊深入黎巴嫩國境。路透社引述核心消息透露，以色列高層目前正強硬與美國白宮進行外交交涉，明確表明在黎巴嫩真主黨被徹底肅清前「絕對不會退讓」，並堅持要在黎巴嫩境內實行長期駐軍。

美伊周三（17日）簽署停戰諒解備忘錄，14項條款中包括承諾全面終戰，包括黎巴嫩。路透社
美伊周三（17日）簽署停戰諒解備忘錄，14項條款中包括承諾全面終戰，包括黎巴嫩。路透社
惟以色列軍方於翌日（18日）繼續自向黎巴嫩南部發動猛烈空襲。路透社
惟以色列軍方於翌日（18日）繼續自向黎巴嫩南部發動猛烈空襲。路透社
這場衝突至今令黎巴嫩超過3,500人死亡。路透社
這場衝突至今令黎巴嫩超過3,500人死亡。路透社

央視新聞報道，由於以色列持續襲擊黎巴嫩，正在機場準備出發前往瑞士、計劃啟動首輪為期60天最終和約談判的伊朗高級談判代表團，在臨行前的一刻宣布推遲行程。

該名知情人士透露，伊朗此前已正式照會美國政府及全體斡旋方，重申黎巴嫩議題是伊美和平談判的核心部分，以軍在黎巴嫩的軍事行動將直接決定整場大國談判是繼續推進還是全盤中止。

事實上，這場衝突對黎巴嫩造成極大破壞。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）於18日指，衝突直接導致黎巴嫩全國接近18%的國土遭到不同程度的炮火摧毀受損，死亡人數已超過3,500人。

 

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