紐約中央公園復古馬車失控翻覆 18歲印度男遊客拋飛慘死  疑馬伕為賺外快違規肇禍

美國紐約曼哈頓著名地標中央公園發生致命慘劇。一名遠道由印度赴美旅遊的18歲青年，當地時間週三（17日）下午與家人乘搭園內標誌性的復古觀光馬車時，涉事馬車伕懷疑為了賺取外快，在行駛途中公然違規離開駕駛位置，試圖走到車外替對方拍照留念。不料，此舉導致拉車的馬匹突然受到巨大驚嚇，隨即在全無控制下在園內瘋狂失控狂奔，在高速過彎時當場失控反車，印度青年當場被拋出車外慘死。市長及市議會當晚發表嚴厲聲明，形容事件為「恐怖慘劇」，宣布將於下月正式審議法案，勢要全面取締這項在中央公園營運多年的過時馬車業務。

馬車伕為拍照離座鑄成大錯 7歲馬駒衝上行人路瘋狂超速

根據紐約市警方及多名執法官員證實，不幸罹難的18歲死者查明為印度籍觀光客馬哈詹（Romanch Mahajan）。事發於17日下午約2時45分，當時馬哈詹與2名家人及另一名乘客共4人，正乘坐一輛觀光馬車行經中央公園內的 West Drive。

據《紐約時報》披露的案發內幕，當時馬車伕為了替車上的乘客拍攝合照，公然違反安全守則，私自離開駕駛廂。就在他與馬匹僅有一步之遙的瞬間，負責拉車的7歲馬駒「薩姆森」（Sampson）突然受驚失控，隨即發狂衝上行人路及草地盲目狂奔。馬車伕在後拼命追趕不及，只能眼睜睜看著馬車在沒有人駕駛的情況下瘋狂超速。在附近經營小吃攤的目擊者伊斯蘭（Md Shafi Islam）驚魂未定表示，當時看見馬車在路上瘋狂疾馳，大約10秒後才看到車伕在後面氣喘吁吁地追趕，但馬匹速度實在太快，現場所有人都在尖叫。

由於薩姆森奔跑速度極快，馬車在高速轉彎時，其中一名乘客先被強大離心力甩出車外；隨後，這輛失控的馬車更狠狠擦撞路旁的另一輛馬車，整輛復古馬車隨即在巨響中翻覆並碎裂解體。前輪與車身當場斷裂，木屑散落一地。馬哈詹被拋出車外時頭部遭受致命重擊，當場陷入昏迷並大量出血，隨即被救護車急送往紐約長老會韋爾康奈爾醫學中心搶救，遺憾仍於當晚宣告不治，同行的2名家人則僥倖沒有受傷。至於闖禍的馬匹「薩姆森」則並未受傷。

從另一影片可見，由於薩姆森奔跑速度極快。X@peoplesnews2024(下同)

由於薩姆森奔跑速度極快，馬車在高速轉彎時，其中一名乘客先被強大離心力甩出車外。

由於薩姆森奔跑速度極快，馬車在高速轉彎時，其中一名乘客先被強大離心力甩出車外。

由於薩姆森奔跑速度極快，馬車在高速轉彎時，其中一名乘客先被強大離心力甩出車外。

這宗慘劇隨即引發工會與業界強烈譴責。運輸工人工會第100分會副主席肯普（Alexander Kemp）發表強硬聲明痛批，馬車伕在任何情況下絕不允許離開馬車替乘客拍照，此行為完全不可接受。涉事馬車伕目前已被無限期停職，肇事馬匹則被勒令強制退役。

一年內八宗馬匹事故驚人 動物權益團體痛批監管形同虛設

然而，這宗人命傷亡已徹底點燃了積壓多時的社會矛盾。動物保護團體「NYCLASS」執行董事比爾克蘭特（Edita Birnkrant）強調，此案血淋淋地證明，再多的政府監管也無法阻止馬匹受驚並危及公眾生命。中央公園管理局（Central Park Conservancy）隨後公布一項驚人數據，透露自2025年5月以來，公園內外已接連發生高達8宗與馬匹相關的重大事故，包括上個月發生的撞車翻覆意外，以及上周另一匹馬因在園內誤食有毒日本紅豆杉而暴斃的事件。

這場奪命意外隨即變成了取締馬車業的催化劑。曾提出法案要求在明年底前全面取締中央公園馬車的市議員馬特（Christopher Marte）強調，不能再將此視為單一孤立事件，必須從法規上徹底根除隱患。

市議長強硬表態下月審取締法案 市長誓言保障工人轉職並結束業務

市議長朱曼寧（Julie Menin）當晚隨即宣佈，市議會已達成高度共識，將於下個月正式審議馬特所提出的取締馬車法案。紐約市長馬姆達尼當晚亦發表嚴正聲明，形容事件為一場「恐怖慘劇」，並強調期望與市議會、工會夥伴及動物保護倡議者緊密合作，承諾在為相關從業人員提供健全轉職協助、保障工人利益的前提下，徹底結束中央公園的馬車業務。

中央公園管理局亦罕有地發表聲明，全力支持全面禁用馬車。管理局直言，在全美使用率最高、最核心的公共空間中心，竟然容許這種早已過時且對公眾安全構成嚴重威脅的傳統行業繼續營運，甚至最終奪走無辜遊客的生命，是絕對不可接受的事情。